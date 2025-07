Jürgenson: oleme selleks ralliks hea kilometraaži alla saanud

Neljapäeva õhtul tehakse algust Rally Estoniaga, kui kell 20.05 läbitakse Raadi mõisapargis esimene kiiruskatse. WRC2 klassis võistlev Romet Jürgenson (Ford) ütles ERR-ile, et on koduseks mõõduvõtuks hästi valmistunud.

Jürgenson rääkis, et Rally Estoniaks tehtud testid ning neljapäevane testikatse on andnud konkureerimiseks hea aluse. "Test läks päris hästi, saime üsna palju kilomeetreid ka teha, mis pole see aasta tihti võimalik olnud. Selleks ralliks saime hea kilometraaži alla, võiks okei olla," sõnas ta.

Testikatsel oli Jürgenson WRC2 klassis 12., aga tema sõnul võis äratus liiga varane olla. "Hommikul tegime väikese vea ja läksime liiga vara sinna. Teised vist magasid veel ja sõid hommikusööki alles, kui me juba sõitsime. Saime puhastamist proovida, aga pärast seda oli tavaline [testikatse] – liiga palju ei surunud," rääkis ta.

Kui Georg Linnamäe ütles ERR-ile, et sihib kindlalt pjedestaalikohta, siis Jürgenson oli omapäraselt tagasihoidlikum. "Ma pean natuke realistlikumalt vaatama. Arvestades mu kogemust see aasta ja kogu karusellis, siis topp viis või kuus oleks hästi, poodiumist veel ei unista," ütles ta.

Kas kodune ralli tekitab lisapinget või -motivatsiooni? "Mõlemat! Eks pingega tuleb hakkama saada ja usun, et Ott [Tänak] tegeleb sellega veel tase kõrgemal. Meil siin väikeses liigas pole mõtet pinge üle viriseda," vastas Jürgenson.

Testikatsel sai Jürgenson omale veidikeseks uue kaardilugeja, sest tema kõrvalistmele istus hoopis kahevõistleja Kristjan Ilves. "Ma ei uskunud, et ta nii palju emotsiooni kõrvalt välja näitab!" naeris Jürgenson. "Nii kõrgelt on suuskadega alla lennanud, et nüüd ralliautos sellise emotsiooni temast välja saab, see on uskumatu!"

Rally Estonia esimene katse sõidetakse neljapäeva õhtul algusega 20.05. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.