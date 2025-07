Kukkumisterohke Tour de France'i etapi võitja selgus fotofiniši abil

Tasasel maal sõidetud etapi kõige dramaatilisem sündmus leidis aset 60 kilomeetrit enne finišit, kui velotuuri pidi kukkumise tõttu katkestama Belgia tippsprinter Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).

Kolm kilomeetrit enne lõppu juhtus veel üks suur kukkumine, kus teiste seas lendasid sadulast 2018. aasta üldvõitja Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) ja kahekordne olümpiavõitja Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), kuid neil õnnestus sõitu jätkata.

Etapivõidu teenis 32-aastane Merlier, kellele osutas kõva vastupanu itaallane Jonathan Milan (Lidl - Trek), kuid fotofiniš andis võidu belglasele.

Kollase liidrisärgi omanik Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck) ning üldvõidu favoriidid Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) ja Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) lõpetasid peagrupi keskel.

