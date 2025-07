Lisakatse saanud Lillemets: elu võimalus ja viskad sektorist välja...

Lillemets alustas Prantsusmaal võistlust 100 meetri jooksu 11,11-ga ning hüppas siis kaugust 7.09. "Enne võistlust kõige teravam tunne ei olnud, aga pärast 100 meetrit tuli elu sisse. Kauguses oli vähe puudu, et jalg hakkaks jälle viskama," tõdes Lillemets võistluse järel kergejõustikuliiduga rääkides.

Ainsa võistlustules olnud Eesti kümnevõistlejana nihutas Lillemets Talence'is ka isiklikku rekordit, kui nihutas kuulitõukes täpselt 15 meetri joonel olnud senist tippmarki 48 sentimeetriga. Kõrgushüppes läks talle kirja 1.94 ja avapäeva lõpetas ta 400 meetri jooksu 49,74-ga. "Kuul super, jäi ilusti näpu taha ja lendas ilusti. Kõrguses oli ka tegelikult see tunne, et kohe-kohe jalg viskab. Tuli tagasi vana kõrgushüppaja tunnetus, aga kiirelt tuli ja kiirelt läks: 1.97 peal kahjuks hea tunne kadus ja puterdasin kolm korda ära. 400 nendes oludes oli okei," lõpetas Lillemets avapäeva kokkuvõtte.

Teist päeva alustas ta tõkkejooksu 14,51-ga, kettaheites oli tema kolme stabiilse katse parim 45.31 ning keerulistes, tuulistes oludes peetud teivashüppes ületas ta 4.93. "Viies-kuues tõke jäi jala ette ja komistasin, aga see käib tõkkejooksu juurde, pole midagi teha. Ketas super, kõik kolm stabiilselt sinna ühte auku. Teivas oli ka hea, üks-kaks kõrgust jäi aga realiseerimata. Tuul mängis ka natuke viie meetri peal mäkra, aga teivashüppe värk: pole midagi teha," tõdes Lillemets.

Talence'i kümnevõistluse lõpetas Lillemets 54.64 peale kandunud odakaare ja 1500 meetri jooksu 4.33,16-ga. Sealjuures sadas odaviske ajal nii tugevat vihma, et kohtunikud ja vabatahtlikud pidid viimase vooru ajal sektorit kuivatama. Nii Erm kui Lillemets said oma kolmanda katse uuesti sooritada, sest tegid seda vihmas enne kuivatustööd lompide vahelt; kui Erm kasutas võimaluse ära ja teenis lisameetreid, saatis Lillemets oda paremale poole sektorist välja.

"Odas pole viimasel ajal vise loomulik, tahan ilmselt liiga kaugele visata, ei ole kannatlik ja kipun rapsima. Anti küll fantastiline, kord elus võimalus uue katsega parandada ja siis viskad sektorist välja - ma ei tea, kuidas see võimalik on," naeris Lillemets. "Pole varem sellist asja teinud. 1500 meetrit oli jälle üsna raske, oleks võinud kiiremini joosta, aga 99 protsenti jäi ikkagi rajale. Okei jooks. Kokku 8000 punkti, olen rahul," tõdes ta, lisades, et võistleb järgmisena Poolas ning jätab Eesti meistrivõistlused tänavu vahele.