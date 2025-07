Erm: põlvega probleeme polnud, suvel ootan tõkkejooksus uut rekordit

30-kraadises kuumas toimunud avapäeval jooksis Erm 100 meetrit ajaga 10,87, hüppas kaugust 7.69, tõukas kuuli 14.51, hüppas kõrgust 1.91 ja läbis staadioniringi 48,13-ga.

"Ise ootasin umbes 10,85 jooksu. Start oli kehv, aga aeg sobis mulle. Kaugus oli täiesti super, tuulega vedas, sain pakule ilusti pihta ja viskas 7.69, see oli super," alustas Erm kergejõustikuliidule kümnevõistluse järel esimese päeva kokkuvõtet.

"Kuul oli okei, ühtegi väga head katset ei olnud, aga endal ei ole plahvatust ka veel väga. Kõrguses tegin vale jalaga, trennis pole väga palju paremini hüpanud, nii et 1.91-ga võib rahule jääda. Teise jala pealt on kõrgus olemas küll, aga tehnika vajab natuke harjutamist. 400 meetri jooksus oli esimesel sirgel pikk vastutuul ja võib-olla hoidsin end liiga palju tagasi. Alles sirge lõpus sain hoo sisse," lisas Erm.

Teist, vihmast päeva alustas Erm 110 meetri tõkkejooksus tugeva 14,34-ga. "Tõkked olid super, keskmistel tõketel sain väga hästi liikuma, aga viimased kaks-kolm tõket oli jalg natuke kinni. See oli vist sellest, et pole nii palju trenni jõudnud teha operatsiooni järel. Tehnika oli väga hea, sellel suvel ootan kindlasti tõkkejooksus rekordit," kinnitas Euroopa meister.

Kettaheites oli Erm raskustes, aga sai viimasel katsel kirja 46.02. Teivashüppevõistlust segas tugev tuul: paljud mehed jooksid lati alt läbi matile, mitmed alustasid hoojooksu, jätsid selle pooleli ning kiirustasid siis uuesti proovima. "Kettaheites ei saanud viimase katseni üldse pihta, teivashüppes oli tuul veel hullem kui olümpiamängudel. Ma ei teinud ühtegi läbijooksu: minu arust väga hea. Tulemus ei ole nii hea kui tahaks, aga enesekindlus oli super," sõnas Erm.

Et seni võidukursil liikunud sakslane Niklas Kaul otsustas võistluse teivashüppe eel pooleli jätta ja ka Ayden Owens-Delerme andis teivashüppega punkte ära, kerkis Erm odaviske eel isegi võidukonkurentsi. Seal läks talle aga kirja vaid 53.53. "Odaviskes murdsin proovikatsetel varbaküüne ära, lihtsalt ei julgenud hooga visata ja sealt selline tulemus. 1500 meetri jooksus suutsin stabiilselt joosta, väga võimast aega polnud vaja joosta," lisas 4.32,45-ga võistluse lõpetanud eestlane.

"Põlv pidas vastu, sellega probleeme ei tekkinud. Varbaküüs, mis nüüd ära murdus ja tegelikult oli ka seljaga jälle maadlemist. Suur tänu [füsioterapeut] Risto Jamnesele, ta on minu superkangelane. Nüüd on natuke aega mõelda, kas minna Poola või mitte. Eesti meistrivõistlustel võistlen, aga ma ei usu, et seal mitmevõistlust teen," lõpetas Erm.