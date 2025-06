Paul Aron istub nädala lõpus F1 etapil Sauberi masinasse

Võistkonnad jõudsid omavahel vastavale kokkuleppele ja see annab eestlasele täiendavaid kogemusi F1 sarjas. Lisaks Silverstone'i etapile saab Aron esimesel vabatreeningul osaleda ka augusti alguses sõidetaval Ungari GP-l.

"Pole saladus, et minu soov on ühel päeval vormel-ühes täiskohaga kaasa lüüa, seega on iga võimalus olla konkurentsitihedas keskkonnas rajal oluliseks hüppelauaks," rõõmustas Aron, kes saab hooaja jooksul kolm vabatreeningu võimalust ka Alpine'is, aga täpsem kalender pole veel paigas.

"Kuigi ma jätkan enda arendamist Alpine'is, siis ootan ma kahte sessiooni Kick Sauberis ning maksimaalse pingutuse andmist nii Silverstone'is kui ka Budapestis." Eestlasele peab nendel treeningutel ruumi tegema kogenud sakslane Nico Hülkenberg.

"Meie huvides on maksimeerida noorte talentide sõiduvõimalusi, seega on meil Sauberiga kokkulepe, et Paul sõidab Silverstone'i ja Budapesti esimesel vabatreeningul," sõnas Alpine'i praegune juht Flavio Briatore.

"Näeme eelmise aasta vormel-2 sõitjate vahelduvat edu tänavuses sarjas ja Paul oli selle kategooria esiotsasõitja, nii et see on võimalus talle ja meeskonnale oma progressi jätkata ning anda talle väärtuslikku aega autos."

Aron lõpetas eelmise hooaja F2 sarjas kolmandana, kusjuures kaks esimest ehk Gabriel Bortoleto ja Isack Hadjar on tänavu vormel-1 sarjas põhikohaga sõitjad.