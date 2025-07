Korvpalli noortekoondis lõpetas Põhjamaade turniiri võiduga Rootsi üle

Eesti võitis mängus neljast veerandajast kõik peale viimase, suurimalt võideti kolmas veerandaeg (28:17), kirjutab basket.ee. Eestlased kontrollisid mängu, pink tõi 53 punkti ja tehti vaid 14 pallikaotust. Eesti resultatiivseim oli Marten Alles 16 punktiga, Roman Avdejev lisas 11 punkti ja Kristo Rannaste 10 silma. Rootsi parim oli Maximus Karamouzis 12 punktiga.

"Täna olime selgelt väljakul parem võistkond, kontrollisime mängu algusest lõpuni," kommenteeris peatreener Martin Rausberg. "Nii meile, treeneritele kui ka mängijatele oli see kontrollturniir väga vajalik, et näha, mis seisus me oleme ja mida on vaja veel parandada. Töötame edasi, selles võistkonnas on potensiaali kõvasti ning järgmine nädal ootab juba ees väga tugev turniir Riias."

Kokku said U-18 noormehed turniirilt kolm võitu ja kaks kaotust.