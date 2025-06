Mongoolia korvpallinaised olid lähedal MM-tiitlile

Mongoolia sai alagrupis kolm võitu ja ühe kaotuse - tuli tunnistada Hispaania paremust, aga alistati nii Saksamaa, Brasiilia kui ka Ukraina.

Kaheksandikfinaalis alistati lisaajal Hiina 21:19, veerandfinaalis USA 18:15 ja poolfinaalis samuti lisaajal Poola 18:15. Esikohamängus jäi Holland peale 15:9.

Hollandi naiskonna teekond MM-tiitlini oli kõike muud kui lihtne, sest turniiri alustati kahe kaotusega Jaapanile (16:21) ja USA-le (11:15). Seejärel alistati aga Tšiili 21:13 ja Tšehhi 21:15 ning pääseti siiski kolmandana edasi.

Järgnevalt võideti kaheksandikfinaalis Ungarit 21:9, veerandfinaalis Austraaliat 21:11, poolfinaalis Kanadat 21:15 ja finaalis Mongooliat 15:9.

Hollandi jaoks tähistas see esimest MM-medalit, kuid kahe aasta eest tuli naiskond ka Euroopa meistriks ja on medalini jõudnud kokku viimasel kolmel EM-il.

Meeste turniiril krooniti esimest korda maailmameistriks Hispaania, kes alistas finaalis Šveitsi 21:17. Kolmanda koha mängus sai Serbia jagu Saksamaast 21:16. Poolfinaalides oli Hispaania võitnud Saksamaad 21:15 ja Šveits Serbiat 21:11.

Veerandfinaali pääses ka Läti koondis, kes võitis alagrupis neljast mängust kolm. Kaheksandikfinaalis alistati Austria 21:18, aga veerandfinaalis tuli tunnistada Šveitsi 21:15 paremust.

3x3 korvpalli MM-i on alates 2012. aastast peetud üheksa korda. Meeste seas on kuus tiitlit võitnud Serbia ja naistest on kolme tiitliga edukaim USA.