U-20 korvpallurid kaotasid Soomele, U-18 alistas suurelt Norra

Eesti koondise pareamad olid Simm-Markus Saadi 24, Jorke Aav 19 ja Romel Savi 18 punktiga. Aav jagas ka kaheksa resultatiivset söötu.

Tegemist oli Eesti koondise jaoks teise kaotusega sel turniiril, sest päev varem jäädi alla võõrustaja Rootsile 63:79.

"Tegime rünnakul tsükli parema mängu - võtsime enesekindlamalt välja mängitud kohtadelt viskeid, tegime paremaid otsuseid. Oleme sellega rahul. Agressiivse kaitse vastu olime ka paremad, kuid selles valdkonnas on veel kindlasti areneda," kommenteeris peatreener Valdo Lips Basket.ee vahendusel.

"Kaitses nägime episoodiliselt ka häid momente, kuid tahame agressiivsemad ja mängijatel lähemal olla kogu mängu vältel. Nelja mänguga oleme arenenud ja saime nende mängude põhjal vajalikku infot treeningprotsessi jaoks, et olla EM-iks maksimaalselt valmis."

Eesti kuni 18-aastaste noormeeste koondis sai aga kindla võidu - Norra alistati skooriga 114:64. Hendrik Jaak Pertel viskas Eesti parimana 19 punkti.

"Olime hästi valmis, surusime oma tahtmise kohe alguses peale. Suutsime kontrollida tervet mängu," kiitis peatreener Martin Rausberg hoolealuseid.

"Meie võistkonna eraldi eesmärk on iga mänguga paremaks minna, nendes põhimõtetes ja detailides, mida me oleme trennis harjutanud ja mida me mängudes näha tahame."

Laupäeva õhtul mängib Eesti kuni 18-aastaste koondis Soomega.