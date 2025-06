Orlando tugevdas ridu täpse käega Memphise tagamehega

Kuigi finaalseeria veel käib, ei ole teised NBA meeskonnad tegevust lõpetanud. Magic tegi julge lükke ning tõi vahetustehinguga klubisse 26-aastase Bane'i, kes on alates 2020. aastast, mil ta NBA-sse draft'iti, olnud üks liiga paremaid kaugviskajaid. Lisaks suudab ta rünnakut juhtida, tegemata ei jää töö ka kaitses.

Magic tabas mullu kolmesejoone tagant vaid 32-protsendilise täpsusega, mis oli NBA kõige halvem näitaja. Play-off'is oli tabavusprotsent veelgi kehvem - Orlando sats tabas hooaja kõige olulisemates mängudes kaugviskeid vaid 26,3-protsendiliselt ja Boston Celtics lülitas nad avaringis konkurentsist.

Bane on see-eest üks NBA täpsemaid snaipreid ja on oma viie hooaja pikkuse karjääri jooksul tabanud keskmiselt mängus 2,6 kaugviset 41-protsendilise täpsusega. Ta on karjääri jooksul mängijana aina arenenud ning kogus mullu Memphise eest keskmiselt mängus 19,2 punkti, 6,1 lauapalli, 5,3 korvisöötu, 1,2 vaheltlõiget, visates väljakult 48,4 protsendilise tabavusega.

Bane liitub Orlandos noore tuumikuga, mille moodustavad Paolo Banchero, Jalen Suggs ja sakslane Franz Wagner. Bane tähistab juuni lõpus 27. sünnipäeva ja on neist ühtlasi kõige vanem, Suggs on 24-aastane, Wagner 23-aastane ja tiimi staar Banchero vaid 22-aastane. Orlando valis Banchero 2022. aastal draft'i esivalikuna ning näeb nüüd selgelt oma noore koosseisuga võimalust idakonverentsis konkureerida.

Magic pidi soliidse tagamehe jaoks välja käima tagamängija Cole Anthony ning ääre Kentavious Caldwell-Pope'i, kuid veelgi suurema tähtsusega lausa viis valikut draft'i avaringis.

Bane oli Memphise jaoks dünaamilise Ja Moranti ja keskmängija Jaren Jacksoni kõrval üks põhipanustajaid, aga tehing Orlandoga tekitab meeskonna tuleviku osas omajagu küsimusi. 25-aastane Jackson valiti 2023. aastal NBA parimaks kaitsemängijaks ja on põhjust arvata, et ta pole jõudnud veel oma parimasse vormi. Sellisel mängijal on turul kindlasti palju väärtust, sest vähestel tiimidel on piisavalt pikkasid ja vähesed on rünnakul nii osavad kui Jackson. Morant on üks NBA suuremaid tähti, aga Memphisel pole õnnestunud tema juhtimisel tugevas läänekonverentsis läbi murda. Kas mõni meeskond teeb Memphisele pakkumise, millele on raske ära öelda? Ja kas Grizzlies tahab Orlando valikute abil uuesti ehitama hakata?

25. juunil algab ühtlasi NBA draft, mille esivalik on suuresti selge: tõenäoliselt liitub Duke'i ülikooli ääremängija Cooper Flagg Dallas Mavericksiga. Pärast seda on talendikorje aga võrdlemisi lahtine ja tõenäoliselt liigub kogenud mängijaid veelgi, suurima nimena vahetab tõenäoliselt klubi Kevin Durant.