Keskkooli lõpetanud Jefimova noorte EM-i eel: kontrollime seal MM-iks vormi

Reedel keskkooli lõpetanud Jefimova oli järgmise päeva varahommikul jälle vees, sest juba teisipäeval sõidab ta Slovakkiasse järgmisele tiitlivõistlusele.

"Just see koolilõpu periood oligi kõige kiirem minu arvates, sest palju töid pidi tegema ja eksamiteks pidi ka natuke valmistuma. Põhimõtteliselt viimased kolm nädalat ma tegin trenni, õppisin terve päev ja tegin jälle uuesti trenni: päris raske oli," kinnitas Jefimova.

Võistluse eel on nii sportlane kui tema treener positiivselt meelestatud. Slovakkias soovivad nad näha hetkeseisu ja starti läheb Jefimova selge favoriidina.

"Meil mingeid probleeme pole," tõdes ka Henry Hein. "Eile sai lõpuaktus ka tehtud, koolistressi ka enam pole. Ma arvan, et kõik on hästi, tal on enesekindlust nüüd palju, kuna kõik rinnulid on ta ujunud isiklikud rekordid ja mingit sellist pinget ei tunne. Ma loodan, et seal on ta ikkagi poodiumi kõige kõrgemal astmel. Ise ta võib-olla räägib mingit malbemat juttu, aga seal ikkagi tahaks kuldmedaleid võita. Peale seda lähevad juba tavalised trennid peale ja valmistume juba MM-iks," lisas Jefimova treener.

"See on kindlasti oluline, sest seal me kontrollime üldse milline vorm on ja mida peab veel äkki parandama enne MM-i," ütles Jefimova. "Ootuseid tegelikult väga pole, sest teeme jällegi väga palju trenni ja ei ole mingit puhkust olnud praegu enne seda võistlust. Seega, annan lihtsalt endast parima ja vaatame, mis seis on."

Veel paremas vormis soovib Jefimova olla maailmameistrivõistlustel Singapuris, aga väga häid tulemusi on ta ujunud terve hooaja vältel, uuendades Eesti rekordeid aprillis ja mais. "Niimoodi trenni pealt ujuda isiklikke näitab, et on võib-olla natuke varu veel tulemustes. Kui me natuke puhkame võistlusteks, siis äkki on natuke rohkem ka kiirust ja energiat," sõnas ta.

Slovakkias teeb Jefimova oma esimese stardi neljapäeval ja MM-ini jääb veel viis nädalat.