Pogacar säilitas karmidel tõusudel liidrisärgi

Dauphine velotuuri seitsmes etapp viis ratturid üle kolme kõrgeima kategooria tõusu, aga taaskord navigeeris neid kõige paremini Pogacar, kes asus 11 kilomeetrit enne finišit järjekordsele rünnakule.

Pogacar rebis Vingegaardil eest ära ja juhtis ühel hetkel ligi poole minutiga, aga ületas joone tähistades, mis lubas taanlasel vahe lõpuks 14 sekundi peale lihvida. Terve esikolmik oli teist etappi järjest sama: kolmanda koha pälvis sakslane Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe), kes kaotas võitjale lõpuks minuti ja 21 sekundiga.

"Tahtsime kõiki tõuse ise kontrollida. Visma üritas pidevalt rünnata ja olin üsna õnnelik, kuidas Pavel [Sivakov] täna sõitis," rääkis Pogacar pärast etappi. "Olime kaitses, ei lubanud Vismal rünnata. Siis viimasel tõusul saatsin teele ja suutsin tipuni head tempot säilitada. Hea meel, et suutsin särki sellisel moel kaitsta."

Pogacar lisas, et Team Visma taktikalised lükked olid mõnevõrra ohtlikud. "Nad hakkasid Col de la Croix de Feri (etapi teine tõus - toim) tõusul ründama, tahtsid mind laskumisel maha jätta. Esimesed kilomeetrid allamäge sõitsid nad päris ohtlikult," rääkis Pogacar. "Mulle ei meeldi selline asi, aga see on tänapäevane jalgrattasport."

Eelmisel etapil taas liidrisärgi selga saanud Pogacar edestab viimase etapi eel Vingegaardi minuti ja ühe sekundiga, Lipowitz jääb üldarvestuses kahe minuti ja 21 sekundi kaugusele.

Neljanda ja viienda etapi järel liidrisärki kandnud belglane Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) kaotas seitsmendal etapil veelgi aega ning langes üldarvestuses Lipowitzist minuti ja 50 sekundi kaugusele, liidrile kaotab Evenepoel juba enam kui nelja minutiga.

Dauphine velotuuri otsustav etapp viib võistlejad Val-d'Arci vallast Mont-Centis' mäele, pühapäeval ületatakse 133,3 kilomeetri jooksul kaks esimese kategooria tõusu.