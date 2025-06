Keel uuest ametist: plaan on teha noorte meeskond

"Plaan on teha noorte meeskond. Alustame komplekteerimist noortest ja see on Selver x TalTechi soov," lausus viimased paar aastat Saaremaa spordikoolis töötanud Keel intervjuus ERR-ile.

"Võimendada veel rohkem noorte pääsemist noorte vanusegruppide ajal või vahetult peale seda. Väljundi võimalus. Kuna Audentes tuleb ka mängima Balti liigat, siis ma arvan, et Eesti noortel on järgnevatel aastatel kindlasti suured väljundivõimalused."

Vanemaid mängijaid kasutatakse üksnes siis, kui noortega ei õnnestu kõiki auke lappida. "Ehk on valmidus üheks, võibolla kaheks vanemaks mängijaks. Aga noored ja veel kord noored," rõhutas ta.

Keel sõlmis klubiga kaks pluss üks lepingu. "Eesmärk oleks see, et kui need kaks aastat vähemalt möödas on, siis mõni klubi tunneks meie üleskasvatatud võrkpallurite vastu ka huvi. Siis on kõik hästi," kirjeldas ta peaeesmärki.

Selver x TalTech võitis kaks Eesti meistritiitlit järjest ning tuli 2023-24 hooajal ka Balti meistriks, kuid mullune hooaeg läks suuresti aia taha: koduses kõrgliigas jäädi neljandaks ning Balti liigas tuli leppida sootuks viimase kohaga.

Keel oli Selveri klubi peatreener ka aastail 2005-2014. Selle perioodi sisse jäi kuus Eesti meistritiitlit ning kuus Balti meistritiitlit, vahemikus 2007-2011 võidutseti mõlemas võistlussarjas.