Avo Keelest saab jälle Selveri peatreener

Selver x TalTech võitis kaks Eesti meistritiitlit järjest ning tuli 2023-24 hooajal ka Balti meistriks, kuid mullune hooaeg läks suuresti aia taha: koduses kõrgliigas jäädi neljandaks ning Balti liigas tuli leppida sootuks viimase kohaga.

Kolmapäeval teatas Selver x TalTech, et Andres Toobali asemel hakkab meeskonda juhendama Avo Keel, kes oli Selveri treener ka aastail 2005-2014. Selle perioodi sisse jäi kuus Eesti meistritiitlit ning kuus Balti meistritiitlit, vahemikus 2007-2011 võidutseti mõlemas võistlussarjas.

Pärast seda juhendas Keel Pärnu võrkpalliklubi ning töötas viimasel kahel hooajal Soomes Arctic Volley naiskonna treenerina. Lisaks aitas ta juhendada Eesti koondist.

Keel ütles Delfi Spordile, et suur rõhk läheb noormängijatele. "Selver ongi nüüd valinud selle suuna, et anda oma kasvandikele jõulisemalt väljundit. See teenib terve Eesti võrkpalli järelkasvu huvisid. Nüüd on meil kaks võistkonda, kus noored pääsevad tõeliselt platsile," viitas treener Audentese Spordigümnaasium/Noortekoondisele, kes liitub Balti liigaga.

"Surve on selline, et mul on kahe aasta järel võimalik veel aasta jätkata. Kui kahe aasta pärast teised klubid meie noortest huvitatud ei ole, siis on minu töö kehvasti tehtud," lisas treener.