Nadali 2017. aasta Prantsuse lahtiste võidureket müüdi rekordhinnaga

Rafael Nadali 2017. aasta Prantsuse lahtiste võidufinaalis kasutatud Babolati reket müüdi prestiižsete mälestusesemete oksjonil 157 333,20 dollari ehk pea 138 000 euro eest. See on kõrgeim hind, mis kunagi tennisereketi eest on makstud.

Eelmine rekord pärines reketi eest, mida Nadal kasutas 2022. aasta Austraalia lahtistel meistrivõistlustel, kui ta võitis viimase suure slämmi tiitlil. Too reket müüdi 2023. aastal Sotheby's oksjonil 139 700 dollari ehk 122 000 euro eest.

"Rafael Nadali suure slämmi finaalis kasutatud reketi leidmine on haruldane," seisab Prestige Memorabilia eseme kirjelduses. "Leida reket, mida on kasutatud terve saviväljakute hooaja vältel ja mille krooniks on Prantsusmaa lahtiste tiitel, on enneolematu."

Eritellimusel valmistatud reketil on tema "Rafa" embleem ja 2017. aasta Prantsuse lahtistelt pärit nöörikleebis kirjaga "RG 2017 Nadal".