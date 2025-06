TalTechi noor äär sõlmis lepingu Tartuga, aga unistab ka USA-st

Lõppenud korvpallihooajal TalTech/Alexela ridades säranud 21-aastane ääremängija Rasmus Andre on sõlminud lepingu Tartu Ülikool Maks&Mooritsaga, aga ei pruugi sealjuures klubiga liituda.

Andre viskas TalTechi eest meistriliigas keskmiselt 30 mänguminutiga 15,2 punkti, võttis 4,9 lauapalli ja andis 1,5 resultatiivset söötu. Kolmapäeval kinnitas noor ääremängija kuulujutte, et on Tartuga sõlminud kolme aasta pikkuse lepingu, aga õhus on veel teisigi variante.

"Ei ole veel kindel midagi! Jah, leping on olemas, aga vaatan ikka USA poole ka. Olen [Tartu peatreeneri] Aivar Kuusmaaga sellest rääkinud ja ta teab, mida plaanin," kommenteeris Andre Õhtulehele.

"Vaatan seal turul ringi ja ega mul mingit kindlat otsust veel polegi. Leping on olemas, jah, aga kas see jõustub, seda näitab aeg. Mul on lepingus väljaostuklausel olemas," lisas ta.