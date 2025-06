USA sprinterid püstitasid Grand Slami etapil hooaja tippmarke

Päev varem 200 meetri jooksus kindla võidu teeninud Bednarek teenis päev hiljem poole lühemal distantsil vahest veelgi võimsama, kui ületas finišijoone ajaga 9,86.

Tegemist on hooaja kiireima jooksuga, aga Bednarek üksi tabeli tippu ei kerkinud, sest Ghana sprinter Abdul-Rasheed Saminu jooksis nädalavahetusel Floridas toimunud võistlusel sama kiiresti.

Keegi teine ei alistanud kümne sekundi piiri, Bryan Levell pälvis ajaga 10,02 teise koha, Zharnel Hughes ajaga 10,05 kolmanda koha. Esikolmikust jäid välja Christian Coleman (10,12), Andre De Grasse (10,15), Udodi Onwuzurike (10,20) ja Aaron Brown (10,20).

Bednarek asetseb tänavusel hooajal 100 meetri jooksu edetabelis esikohal ning 200 meetri edetabelis teisel kohal (19,84). Keegi teine pole Grand Slam Tracki avahooaja etappidel võidurõõmu tunda saanud, Bednarek on võitnud kõik kuus jooksu.

Kenny Bednarek clocks a 9.86 to take the Grand Slam Track men's 100m title. pic.twitter.com/hUEzkyPoGz

Ameeriklanna Melissa Jefferson-Wooden jätkas samaväärselt võimsat hooaega, kui püstitas samuti 100 meetri jooksus ajaga 10,73 hooaja tippmargi. Pariisi olümpiamängudel pronksmedali pälvinud Jefferson-Wooden on samuti kõik kuus Grand Slam Tracki jooksu võitnud. Hooaja edetabelis on teisel kohal Tima Godbless, kes jooksis eelmisel nädalal 10,91.

Philadelphias pälvis teise koha Tamari Davis (11,03), esikolmikusse mahtus veel Libeeria sprinter Thelma Davies (11,14). Esikolmikule järgnesid Gabby Thomas (11,16), Dina Asher-Smith (11,16), Celera Barnes (11,21), Jadyn Mays (11,25) ja Jenna Prandini (11,28).

Melissa Jefferson-Wooden with an insane 10.73 to take the women's 100m crown!



: Peacock pic.twitter.com/Ewp8ZfwndO