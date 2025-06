Bednarek näitas taaskord Grand Slami etapil taset

26-aastane Bednarek, kes on viimasel kahel olümpial 200 meetri jooksus hõbemedali võitnud, läbis Philadelphias toimunud võistlusel pool staadioniringi ajaga 19,95, millega teenis vägeva võidu.

Michael Johnsoni poolt korraldatavas võistlussarjas selgitatakse võitjad igal etapil kahe ala raames - Bednarek on võitnud tänavu kõik viis lühikest sprinti ehk võidutses kokkuvõttes nii Kingstonis kui Miamis toimunud etapil. Kolmas järjestikune etapivõit jääb veel 100 meetri jooksu taha, kuid Philadelphias on konkurents kõva.

200 meetri peal jäi teiseks britt Zharnel Hughes ajaga 20,50, kes edestas fotofinisiga kanadalast Aaron Browni. Tokyo olümpiavõitja Andre De Grasse teenis ajaga 20,58 neljanda koha, talle järgnesid Bryan Levell (20,63), Christian Coleman (20,66), Udodi Onwuzurike (20,67) ning Christian Miller (20,73).

Bednarek on sel hooajal 100 meetri jooksus saanud parimaks ajaks 10,07, temast on kiiremini jooksnud nii Brown (10,05), Levell (10,05), Coleman (10,06) ja 10,02 jooksnud Miller.

Kenny Bednarek remains undefeated at Grand Slam Track with a dominant 19.95 win in the 200m.

Meeste 400 meetri jooksus teenis esikoha 44,51 jooksnud britt Matthew Hudson-Smith, kes edestas ameeriklast Khaleb McRae'd (45,04) ning Trinidadi ja Tobago jooksjat Jereem Richardsit (45,05). Samal distantsil ületas lisaks ka tõkkeid kõige väledamalt brasiillane Alison dos Santos (48,11), kellele järgnesid ameeriklased Trevor Bassitt (48,25) ja Chris Robinson (48,76).

110 meetri tõkkejooksus teenisid ameeriklased Jamal Britti (13,08) juhtimisel nelikvõidu, aga Cordell Tinch (13,10) ja Trey Cunningham (13,18) andsid kaasmaalasele kõva heitluse. Esimesena jäi esikolmikust välja Daniel Roberts (13,30). 800 meetri peal oli kiireim Marco Arop (1.43,38), kes edestas Josh Hoeyt (1.44,41) ning Yared Nuguset (1.45,36). Britt Josh Kerr jäi ajaga 1.45,80 viiendaks.

Naiste 200 meetri distantsil üllatas Melissa Jeffesron-Wooden, kes püstitas ajaga 21,99 uue isikliku rekordi ning noppis sellega Gabby Thomase (22,10), Tamari Davise (22,59) ning Dina Asher-Smithi (22,65) võidu.

100 meetri tõkkejooksus oli stardipakkudel ka 400 meetri distantsi valitseja Sydney McLaughlin-Levrone. Ameeriklanna lõpetas jooksu ajaga 12,70, mis on tema isiklikust rekordist 0,05 sekundi võrra aeglasem. Võidu teenis Ackera Nugent (12,44), talle järgnesid Tia Jones (12,60) ja Megan Tapper (12,66).

Ackera Nugent takes the Philly 100m hurdles win with Sydney McLaughlin-Levrone dropping down in distance for a solid 5th place finish.