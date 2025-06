Gert Kullamäe: oleme oma korvpallis jõudnud punkti, mida oskab ka rahvas tunnustada

Mõlema meeskonna mängijad tunnustasid ja tänasid vastast otsustava viienda finaalmängu järel vägeva seeria eest. Kui uhke on põhjust olla Tartu meeskonna mängijatel ja treeneritel?

Ma arvan, et neil on ikka uhke olla. Spordis peab keegi võitma ja mõlemad klubid väärisid meistritiitlit, aga paraku viimases mängus läks Tartu närvide mõttes alt. Igal juhul olid mõlemad tublid ja väärisid seda finaali.

Mis jäi Aivar Kuusmaa juhendatud Tartu meeskonnal puudu, et finaal võita?

Kõrvalt on seda raske öelda, aga ma eeldan, et see oli rotatsioonide pikkus. Aivar mängis seda seeriat ja võib-olla üldse kogu hooaega seitsme-kaheksa mehega. Kalevil oli rotatsioon pikem. Kui sa mängid pikka seeriat, arvestades, et Tartul oli ka poolfinaalseeria viiemänguline, siis võib-olla see rotatsiooni pikkus oli Kalevil ühe-kahe mehe võrra pikem.

Kalev/Cramol vahetus kevadel peatreener, finaalide ajal sai vigastada Stefan Vaaks. Millised faktorid tegid neist ikkagi Eesti meistri?

Poole hooaja pealt meeskonda üle võtta on nii või naa keeruline. Indrek Reinbok oli päris kaua Kalevi abitreener, aga ikkagi ei olnud poole hooaja pealt ülevõtmine kerge. Indrek sai selle koormaga fantastiliselt hakkama. Viies mäng oli Kalevil kodupubliku ees ja nad kuidagi suutsid säilitada rohkem külma närvi. Järelikult võib öelda, et koduväljak aitas neid ka.

Finaalseeria käigus kasvas pidevalt ka publiku huvi mängude vastu: Tartus oli täismaja ligi 2500 inimest, Tallinnas koliti Kalevi spordihallist suurematele Unibet Arenale ja Tondirabasse. Oli see vaid tasavägine finaalseeria, mis selle huvi tingis?

Võin selgelt öelda, et korvpall on meie mäng ja mul on seda korvpalliinimesena väga hea meel tunnistada. Mul on ka tohutult hea meel, et inimesed on leidnud tee korvpallisaali – veerandfinaalides, poolfinaalides, finaalseerias ja ka koondisemängudel. Oleme oma korvpallis jõudnud punkti, mida oskab ka rahvas tunnustada. See on kõva töö tulemus, mida Eesti korvpalliringkond praegu teeb.

Kui tõenäoliselt jätkub Kalev/Cramo valitsemisaeg?

Tõele au andes, toimetades ise ka korvpalli sees, siis ma näen kõrvalt, et meie klubikorvpallis määrab väga paljusid asju meie majanduslik seis. Kõik klubijuhid ju sisuliselt tunnistavad, et on raske. Samamoodi ka Kalev/Cramol. See on huvitav küsimus, mismoodi klubikorvpall meil üldse edasi läheb, aga tahaks loota, et just see sama publikuhuvi, rahvuskoondise edu ja kodune EM-turniir pigem toovad raha korvpalli juurde, mitte ei vii korvpallist ära.

Mida Tartu meeskond vajab, et ülikoolilinn taas üle pika meistriks tuleks järgmisel hooajal?

Aivar ütles selle ju ise välja, et tahab meistritiitli Tartusse tagasi tuua. Loodame, et nad tulevad sellega toime, saavad järgmisel aastal suurema eelarve ja saavad siis ka paremaid mängijaid endale lubada.