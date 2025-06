Taaramäe: eestlastega leppisime omavahel kokku, et täna välismaalane ei võida

131 kilomeetri pikkune põhisõit kulges sel aastal jälle Tartust lõunasse jäävatel teedel. Mullust esikohta tuli kaitsma Mihkel Räim. Määravad arengud leidsid aset esimese paarikümne kilomeetriga. Juba enne Nõosse saabumist tekkis sellest aastast Jaapani klubisse kuuluva Rein Taaramäe initsiatiivil 11-meheline jooksikute grupp. Nagu hiljem selgus, oligi see varajane äraminek võtmetähtsusega.

"Ma vaatasin juba hommikul kodus, et küljetuulelõik on kohe alguses. Ja pärast on liiga palju vastu- ja allatuult, kus oleks olnud raskem eest ära saada. Siis ma otsustasin jah, et ma panen seal punni põhja. Ja ma olin kindel, et keegi hüppab veel karusselli," selgitas Taaramäe ERR-ile.

Eestlastel oli liidrite grupis märkimisväärne ülekaal. Seltskonda kuulusid ka varasemad rattaralli võitjad Norman Vahtra, Romet Pajur ja Karl Patrick Lauk. Vahe peagrupiga oli Elvas juba kaks ja pool minutit. Miski ei muutunud ka Otepääl ega teekonnal tagasi Tartusse. Viis kilomeetrit enne finišit ründas Lauk – kõige aktiivsemalt reageeris 21-aastane Lauri Tamm, kes Laugu kätte sai.

"Eestlastega leppisime omavahel kokku, et täna välismaalane ei võida. Selles suhtes oli meil mingisugune koostöö või teadmine kuklas olemas," märkis kaheksandal kohal lõpetanud Taaramäe.

Prantsusmaa amatöörklubis pedaaliv Lauri Tamm jäi lõpuheitluses Laugu vastu peale. Nii sai Tartu Rattaralli järjekordse uue ja noore võitja. Laugu järel lõpetas kolmandana Pajur.

"Eelmised kaks aastat sõitsin Tartu klubis, aga see pani otsad kokku. Otsustasin minna Prantsusmaale amatööriks ja siiamaani olen väga rahul. Kalender on seal hea, konkurents on ka tugev. Võistelda saab seal kõvasti," sõnas Tamm.

Naiste võistluses suutis Poolast ja Norrast pärit konkurendid alistada Aidi Gerde Tuisk. Distantsi käigus tegi ta sisse väikese vahe, aga lõpuks selgus kõik ikkagi finišiheitluses.

Tartu Rattaralli sõitudel osales kokku ligi 5000 inimest. ERR-i kaamera ette jäi seekord mitu ratturit, kes olid kohale tulnud unikaalse sõiduvahendiga. Näiteks Ilmar läbis rattaralli Inglismaalt pärit tandemrattal.

"Noh ma ise tõin ta sealt ära, kuna ma käin Inglismaa vahet. Ja siis tundus päris tore. Ja me olemegi nüüd Aldoga iga aasta sõitnud. Ma just lugesin neid kleepse, ma ei tea, oleme vist üheksa aastat sõitnud," rääkis Ilmar.

Heilo läbis rattaralli vintage-sõidu vanakooli jalgrattaga. "Minu isa tegeleb vanarataste kokkupanekuga ja ostab juppe üle maailma kokku. Ja see Adleri 57. mudel on siis Eestis teadaolevalt ainus. Lätis on tegelikult kaks tükki teadaolevalt, aga Eestis on ainus. Nii et kui kellelgi on Alder 57 kodus, siis andku teada!"