Tilga: hea oleks, kui saaks MM-i koha kindlaks

"Viimased treeningpäevad on selles mõttes olnud lihtsad, et siis mingit suurt trenni enam ei tee. Põhirõhk on puhkamisel," sõnas ta päev enne starti ERR-ile. "Viimased päevad on selles mõttes hästi läinud, et on välja puhatud ja ma lähen Götzisele hea tundega vastu."

Eraldi alasid, milles ta võiks olla hea või milles on küsimärke rohkem, ta välja tooma ei hakanud. "Ainukesed alad, kus midagi juhtuda ei saa, ongi põhimõtteliselt 400 ja 1500 - seal on vaja lihtsalt joosta," sõnas Tilga.

"Kõiges muus võib tehnilisi apsakaid tulla, aga loodame, et ei tule. Tehtud küll seda kergejõustikku paar aastat. Vormis ei ole küsimus. Küsimus on, kui hakkad tegema natuke ettevaatlikult või ei saa jõudu sisse. Siis võib olla ei ole tulemus see, mis tahaks, aga loodame, et ei lähe nii."

Tilga on Götzises juba paar korda võistelnud ja seni võrdlemisi edukalt. Kahe aasta eest ületas ta 8400 punkti piiri. Kuidas neid kevadeid võrrelda? "Ma arvan, et teadmatuse mõttes on sama. Läksin tollele võistlusele suht teadmatult vastu ja tuli hästi välja," vastas Tilga.

"Vormi mõtles arvan ka, et on vähemalt sama. Ei tea, mida oodata. Iga ala on selleks aastaks uus ja huvitav. Ei ole võistlusolukorras veel midagi väga proovitud."

Tänavuste maailmameistrivõistluste norm on 8550 punkti. "Ma arvan, et oleks hea ja võtaks stressi madalamaks, kui saaks MM-i normi koha kindlaks. Kas normi või ranking'u süsteemiga. Saaks rahulikult hingata ja vaadata MM-i poole," tutvustas Tilga eesmärki.

"Nimekiri on muljetavaldav ja ilm tundub, et on hea. Ainukeseks takistuseks on mehed ise. Ma arvan, et tuleb kõrgetasemeline võistlus."

"Ma ütleks, et tunde poolest on ta sama nagu tiitlivõistlus," kirjeldas mitmevõistleja. "Rahvast, tundub, et on sama palju, aga õhkkond on tunduvalt vabam."

"Call room'e ja bussisõite pole. Saad võistelda maailma parematega, aga mitte pingelises õhkkonnas, vaid vabalt. Väikesel staadionil, ilusate vaadetega soojas ilmas. See õhkkond on siin väga hea."

ERR-i spordiportaal kajastab Götzise mitmevõistlust otseblogi vahendusel.