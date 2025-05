Kalev/Cramo jõudis pikale veninud mängu järel tiitlist ühe võidu kaugusele

Kuna kohtumise teisel minutil purunes korvilaud ja selle vahetamine võttis enam kui tund, siis läks sisuliselt mänguks ka enam kui tund aega hiljem.

Esimesel veerandil juhtis Tartu, aga poolajaks haaras Kalev/Cramo kuuepunktise eduseisu 46:40. Kolmandal perioodil olid ees valdavad pealinlased, kuigi korraks pääses juhtima ka Tartu Ülikool (56:55).

Viimase veerandi alguses oli tablool viigiseis 65:65, siis pääses Kalev/Cramo uuesti juhtima. Seisult 77:74 kasvatas kodumeeskond edu üheksale (83:74) ja enam tartlasi tagasi mängu ei lasknud.

Leemet Böckler viskas võitjate kasuks 19 ja Hugo Toom 15 punkti, Severi Kaukiainen panustas 14 punkti kõrval 11 resultatiivse sööduga. Tartlastele tõid Jalen Henry ja Karl-Johan Lips 16 punkti, Sean Flood 15 silma.

Võitjate resultatiivseima Böckleri sõnul mängiti seekord võrreldes seeria kahe esimese kohtumisega paremat kaitset. "Eelmised mängud ei ole ka rünnaku taha jäänud. Pigem on see kaitse. Et suudame nende liidrid eemaldada ja panna veidi neid meie mängu järgi mängima," lausus ta ERR-ile. "Et suruda enda kaitset neile peale ja nad ei saa nii lihtsalt enda asju teha."

Kahes esimeses kohtumises sai omasid aidata ka Stefan Vaaks, kes aga vigastas põlve ja peab nüüd pikalt eemal olema. "Me teadsime, et Vaaksi kõrvalejäämisega on väga suur puudus meil. Skoorimise, mängujuhtimise ja kõige selle pealt. Me kõik tundsime veidi vastutust, et peame ise veits ülespool astuma, endast parema andma," sõnas Böckler.

"Iial ei tea, kuidas see asi mõjutada võib. Põhiline sõnum oli see, et elame Vaaksile kaasa ja meil on kurb tema üle, aga me ei lase pead norgu. Tahame talle ka Eesti meistritiitlit pakkuda."

Tartu mängija Martin Paasoja tõdes, et tegemist oli omamoodi kohtumisega. "Alguses viibis, nagu kõigile on teada," lausus ta. "Aga ma arvan, et tulime sellest hästi välja. Cramo sai mingid asjad väga hästi tööle ja meie olime tagaajajad terve mängu."

"Täna nad said head rütmi. Ma ei oska öelda, millega nad selle täpselt said, aga neil oli hea minek. Me pidime võtma kogu aeg riske, et vahet tagasi teha. Ei õnnestunud see täna."

Seeria neljas mäng toimub neljapäeval, 29. mail Tartus ja jääb külaliste edu korral ka viimaseks.

"Koduväljak aitab meid kõvasti," usub Paasoja. "Siin on mingid taktikalised nüansid, mille vastu täna kõvasti eksisime. Ma loodan, et saame paremaks ja koduväljakul võtame võidu ja tuleme Tallinna tagasi."