Hernangomezi peamine eesmärk Barcelonas on lepingu täitmine

Hispaania korvpallur Willy Hernangomez rääkis oma tulevikust Hispaania kõrgliigaklubis Barcelonas, öeldes, et peamine prioriteet on täita oma leping meeskonnaga, mis kehtib hooaja 2025–26 lõpuni.

Pärast seitsmeaastast NBA-st naasmist oli FC Barcelona mängijal Hernangomezil oma teisel hooajal Hispaanias üsna kesine hooaeg. Tema tuleviku üle on meeskonnas laialdaselt spekuleeritud.

Hernangomez, kes on väidetavalt üks Barcelona ja kogu Euroliiga kõrgeima palgaga mängijaid, on järgmiseks hooajaks seotud lepinguga, mille aastapalk on umbes 2,4 miljonit eurot.

Kui temalt intervjuus Radio Marcale tuleviku kohta küsiti, väljendas ta rahulolu klubiga ja soovi jääda. "Olen ​​siin Barcelonas õnnelik ja rahul," ütles Hernangomez. "Mul on siin teine ​​aasta ja see on olnud minu jaoks väga raske, aga ma arvan, et see on teinud mind tugevamaks ja paremaks mängijaks ning nüüd saan ma rohkem võimalusi."

"Nagu ma terve aasta olen öelnud, olen valmis kõigeks, mida meeskond vajab. Ainus, mida ma tahan, on aidata meeskonnal võita," lisas ta. "Püüan seda iga päev teha ja näidata. Nüüd on mul rohkem võimalusi ja seepärast tahaksin tõesti meeskonda jätkuvalt aidata ja proovida Unicaja vastu seerias hästi esineda."

Hernangomez rõhutas, et Barcelonaga sõlmitud lepingu täitmine on tema peamine prioriteet. "Mis puutub minu tulevikku: mul on Barcelonas veel üks aasta jäänud ja ma olen õnnelik," ütles ta.

Mängija rääkis ka mõtteviisi muutusest, mille ta pidi pärast NBA-s veedetud aastaid läbi tegema, öeldes, et rahvuskoondises mängimine pole enam sama. Lisaks arvas mees, et Euroliigaga on lihtsam kohaneda.

"Pärast nii paljusid NBA-s veedetud aastaid, teistsuguste reeglite ja teistsuguse korvpallistiiliga, on seda mõtteviisi raske muuta," märkis hispaanlane.

Vaatamata väljakutsetele tunneb Hernangomez, et on hiljuti muutuse läbi teinud.

"Praegu, viimase paari kuu jooksul olen tundnud end Euroopas mängides mugavalt. Tunnen, et minust on saamas mängija, kes ma tulevikus olla tahan."

"Kõik, kes on teistest liigadest siia üle läinud, teavad, et see võtab aega ja kannatlikkust, aga raske töö ja ohverdusega liiguvad asjad alati edasi," selgitas Hernangomez.