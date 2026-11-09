Koondisega taasliitunud Shein: kõik on nüüd korras

Rocco Robert Sheini otsus möödunud koondiseaknast loobuda tekitas jalgpalliringkondades palju poleemikat. Toona selgitaski Shein, et läks Norra kõrgliigast Inglismaa esiliigasse sisuliselt puhkuseta ja tundis, et keha vajas pausi. Esmaspäeval ta sellel teemal pikemalt peatuda ei soovi, peatreener Jürgen Henniga on omavahel kõik selgeks tehtud.

"See kõik on selja taga ja ma olen väga õnnelik, et ma praegu koondises olen. Sellest väga rääkida ei soovi ja arvan, et kõik on nüüd korras. Tahan juba trenni teha ja mängida," ütles Shein ERR-ile.

Mõistagi elas Shein rahvusmeeskonnale eelmises aknas, kus nelja mänguga koguti kuus punkti, kaasa. "Kui ma neid mänge vaatasin, mul oli ausalt suu lahti. Nad mängisid väga hästi ja ma kindlasti tahtsin ka olla väljakul ja aidata meeskonda, aga seekord olen siin ja saan aidata," rääkis Shein.

Suvel Portsmouthiga liitunud Shein kuulus hooaja alguses põhikoosseisu, kuid viimasest seitsmest liigamängust viies on ta jäänud pingile. Laupäeval pääses ta Stoke City vastu platsile viimaseks veerandtunniks.

"Mul läheb tegelikult väga hästi. See samm Norrast Inglismaale oli väga suur samm, minu jaoks väga suur väljakutse. Aga teen iga päev trenni ja loodan, et saan oma võimaluse ja võtan sellest kinni. Füüsiliselt olen värske, lihtsalt see on nii konkurentsitihe liiga. Meil on tiimis väga palju samal positsioonil mängijaid. Pean lihtsalt oma taset tõstma," märkis Shein.

Rahvuste liiga alagrupis teisel kohal olev Eesti kohtub reedel võõrsil Luksemburgiga ning täpselt nädala pärast A. Le Coq Arenal Bulgaariaga.