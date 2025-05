Põlvevigastus jätab Stefan Vaaksi ilmselt EM-ilt eemale

"Eile Tartus toimunud mängus õnnetus olukorras põlvele viga saanud Stefan Vaaks käis täna MRT uuringul ning kahjuks jääb palliplatsilt ligi neljaks kuuks eemale," teatas klubi reede õhtul ühismeedias.

"Vaaksil tuvastati MCL [põlveliigese mediaalne kollateraalside - ERR] suureulatuslik kahjustus, osaliselt sai viga ka tagumine ristatiside ning uuel nädalal selgub, kas on vajalik ka kirurgiline sekkumine."

Vigastuse tõsidus tähendab, et 20-aastane korvpallur ei saa arvatavasti osaleda ka augusti lõpus algaval Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril.

"Stefan, sõnad praegu ei lohuta, aga tea, et me oleme sinu üle väga uhked ja oleme terve meeskonnaga sulle toeks," lõpetas Kalev/Cramo postituse. "Suurepärane hooaeg on seljataga, paremad veel ees."

Järgmisel hooajal alustab Vaaks karjääri Ameerika Ühendriikide tudengiliigas Providence'i ülikooli meeskonnas.