Monacos võidutsenud Norris kahandas Piastri edu kolmepunktiliseks

Esikohalt alustanud Norris kontrollis kahe kohustusliku boksipeatusega põhisõitu algusest peale ning oli rajal sama strateegiaga nagu tiimikaaslane Piastri ja Ferrari sõitja Charles Leclerc, kes alustasid sõitu keskmise seguga rehvidega ning tegid seejärel kaks perioodi kõva seguga rehvidega.

Maailmameister Max Verstappen (Red Bull) oli konkurentidega võrreldes kehvemas seisus, sest ta sai Monacos kasutada vaid üht komplekti keskmisi ja kõvasid rehve. 28 ringi enne finišit tõusis ühe korra boksis käinud hollandlane esikohale, aga Red Bulli strateegia oodata õnnetust ja punast lippu vilja ei kandnud - Verstappen pidi eelviimasel ringil ikkagi rehve vahetama ja langes lõpuks neljandaks.

Norrisele järgnesid kuulsal GP-l mullu võidutsenud Leclerc ning tiimikaaslane Piastri, viies oli teine Ferrari sõitja Lewis Hamilton. Üldarvestuses kahanes Piastri edu Norrise ees nüüd vaid kolmele punktile, Verstappen kaotab kolmandana austraallasele 25 punktiga.

"See tunne on suurepärane - siin võita oli üks mu unistustest," rääkis Norris pärast triumfi. "See on pikk sõit, aga pole vahet, kuidas sa võidad. Kõige hullem oli lõpp, teadsin, et Charles'il on veel võimalus ja pidin teda selja taga hoidma."