Kaljulaid: oleme väga rõõmsad kogu Eesti korvpallikogukonna pärast

Hispaania võõrustab 2029. aasta turniiril üht alagruppi ja finaalturniiri. Lisaks Eestile saavad ühe alagrupi võõrustamise au Kreeka ja Sloveenia. Viimasel hetkel loobus kandidatuurist Soome, korraldusõiguseta jäid ka Holland ja Leedu.

"Meie jaoks on kindlasti suurem rõõm kui korvpalliliidu jaoks," lausus Kaljulaid EOK presidendina. "Nemad juba tõmbasid näod tõsiseks - nüüd tuleb teha esimene osamakse ja mis siis kõik edasi saab... Juba nelja aasta planeerimine läks nii ilusasti käima. Aga loomulikult oleme kogu Eesti korvpallikogukonna pärast väga rõõmsad ja õnnelikud EOK-s ka."

Eesti olümpiakomitee ei pidanud rahvusvahelisele korvpalliliidule otseselt midagi lubama. "See jäi rohkem alaliidule ja võib-olla ka linnapeale. Aga inimesed on siin öelnud, et meie esitus oli liigutav. See oli emotsionaalne ja lisaks kõigele toredale tööle, mida korvpalliliit on juba ise enne teinud, võis meid aidata," lausus Kaljulaid.

"Tahaks loota, et sellest oli abi. Nii on - EOK-l siin muud rolli ei ole, kui et saame näidata, et päriselt Eesti spordi kõige kõrgemal tasemel hoolime. Meie videos rääkis ka kultuuriminister, rääkis peaminister. Ma arvan, et keegi teine nii all-in [kõike mängu panev] ei olnud."

Eesti kandidatuuri esitlusvideos sai näha Eestit kui tugevat laulurahvast, samuti 1991. aasta NSV Liidu meistrivõistluste triumfi, kus esikohale tulnud Tallinna Kalev lõhkus tähistamise käigus võidukarika.

Võitsime lauluga? "Laulu ja selle looga, et me lõhkusime Nõukogude Liidu muu hulgas ka sellega, et lõhkusime selle karika ära, mille 91. aastal saime. Tervitused korvpalluritele tollest ajast!" sõnas Kaljulaid.

EM-i ühe alagrupiturniiri võõrustamine läheb Eestile hinnanguliselt maksma seitse miljonit eurot; kultuuriminister kinnitas kevadel, et läbi mullu loodud rahvusvaheliste spordi suursündmuste meetme tagab riik sellest summast poole ning ülejäänud osa jääb linna ja alaliidu katta.