Londonis startiv Jefimova: Soomes ujutud ajad andsid tohutult enesekindlust

Kuigi suurem osa maailma tippujujatest osaleb samal ajal Mare Nostrumi võistlustuuril, siis enda osalust Londonis on kinnitanud mitmed tiitlivõistluste medalistid: Lukas Märtens, Ben Proud, Matt Richards, Florian Wellbrock, Duncan Scott ja Isabel Gose, vahendab PriitSwim.

Eesti parimal naisujujal Eneli Jefimoval jääb seljataha edukas võistlus aprilli teises pooles, kus ta ületas 50 ja 100 meetri rinnuliujumises rahvusrekordid vastavalt aegadega 29,83 ja 1.05,86. Jefimova treener Henry Hein on kinnitanud, et tema hoolealune stardib Londonis ka 200 meetri rinnuliujumises.

"Olen saanud peale Helsingit korralikult kõik trennid ära teha," selgitas 18-aastane ujumisäss enda viimase kuu aja tegemisi. "Vahepeal oleme treeningute mahtu ja intensiivsust tõstnud. Rõõmu pakub see, et ka koormuse all pole kiirus kadunud ja raske trenni lõpus ujutud 25 meetri rinnuliujumise ajad toovad naeratuse näole."

Jefimoval on Londonis võimalus mõõtu võtta briti ujuja Angharad Evansiga, kes Pariisi olümpiamängudel lõpetas 100 m rinnuliujumise eestlanna ees kuuendana ja juhib hetkel maailma hooaja edetabelit ajaga 1.05,37. Kaks korda pikemal maal on Evans teisel positsioonil ja lühikest sprinti ta tänavu ujunud ei ole.

Eesmärkidest Londoni võistluse kohta märkis Eesti parim naissportlane, et tahab näha, mis seisus keha on ja kuidas suudab ujuda raskete treeningute pealt. "Soome võistlusel ujutud ajad uude sekundisse andsid mulle tohutult enesekindlust ja seetõttu olen võistlustel eel elevil."