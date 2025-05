Taaramäe kerkis Jaapani velotuuril kümnendale positsioonile

Etapi jooksul tuli sõita 16,8-kilomeetrist ringi kuuel korral, mis sisaldas enda jooksul kitsaid ja tehnilisi teelõike. Võistluse algul pääses peagrupist kolm ratturit ning liidri meeskond Solution Tech-Vini Fantini asus vahet nendega kontrollima. Taaramäe klubi eesmärgiks oli jälgida olukorda ja lõpus teha võistlus võimalikult raskeks, vahendab ejl.ee.

Jooksikud püüti lõpuks kinni viiendal ringil ja seejärel hakati aktiivselt ründama. Kaks ratturit said küll enne viimast ringi väikese edu, kuid nad püüti siiski kinni ja nii suundus finišijoone poole 46-liikmeline peagrupp, milles oli ka Taaramäe, kes finišeeris lõpuks 37. positsioonil. Viimasel ringil toimus samuti suur kukkumine, millest eestlane ja tema tiimikaaslased suutsid hoiduda.

Üldarvestuses asus liidripositsioonile jaapanlane Oka, kellele austraallane Cameron Scott (CCACHE x Bodywrap) ja itaallane Andrea D'Amato (JCL Team Ukyo) kaotavad kuue sekundiga. Taaramäe kerkis kümnendale kohale ja jääb liidrist 14 sekundi kaugusele.

Teisipäeval on velotuuril kavas 127-kilomeetrine etapp Inabe teedel. See on Kinan Racing Teami jaoks kindlasti velotuuri üks tipphetk, sest tegemist on nende koduetapiga. Üheskoos minnakse heitlema etapivõidu nimel ja loodetakse tugevale kodupubliku toele.

Pühapäeval Saksamaal peetud 107. Rund um Köln ühepäevasõidul (UCI 1.1; 181 km) pälvis Romet Pajur (Red Bull – Bora – Hansgrohe; +4.08) 63. koha. Võistluse võitis inglane Matthew Brennan (Team Visma | Lease A Bike Development; 3:56.56), edestades Eritrea sprinterit Biniam Girmayd (Intermarche – Wanty) ja Iisraeli ratturit Itamar Einhorni (Israel – Premier Tech).