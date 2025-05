Verstappen jäi Imolas taas alistamatuks

Teiselt lähtekohalt startinud Verstappen trügis kohe avaringil Tamburello šikaanis Oscar Piastrist (McLaren) mööda ja juhtis seejärel võistlust lõpuni välja.

Imolas neljandat aastat järjest võidutsenud Verstappeni kõrval pääsesid pjedestaalile veel Lando Norris (McLaren; +6,109) ja Piastri (+12,956).

Seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton tegi Ferrari roolis oma senise parima etteaste, kui lõpetas neljandana (+14,356).

Esikümnesse mahtusid veel Alexander Albon (Williams; +17,945), Charles Leclerc (Ferrari; +20,774), George Russell (Mercedes; +22,034), Carlos Sainz (Williams; +22,898), Isack Hadjar (Racing Bulls; +23,586) ja Yuki Tsunoda (Red Bull; +26,446).

Võistluse pidid tehniliste rikete tõttu pooleli jätma Esteban Ocon (Haas) ja Kimi Antonelli (Mercedes). Rohkem katkestajaid ei olnud.

MM-sarja kokkuvõttes jätkab liidrina Piastri (146 punkti), kuid vahe Norrise ja Verstappeniga vähenes vastavalt 13 ja 22 silma peale.

Hooaja kaheksas etapp sõidetakse juba järgmisel nädalavahetusel Monacos.

RACE CLASSIFICATION (LAP 63/63)



P4 for Hamilton, his best race result for Ferrari so far

Double points for Williams #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/W4cuxhJR3s