Taaramäe alustas Jaapani velotuuri 15. kohaga

Lühikesel proloogil näitas päeva parimat aega serblane Dušan Rajovic (Team Solution Tech – Vini Fantini; 2.58), jättes vastavalt kahe ja kolme sekundiga selja taha austraallased Liam Walshi ja Cameron Scotti (Ccache x Bodywrap). Rein Taaramäe kaotas kiireimale seitsme sekundiga. Jaapani velotuuril on veel sõita seitse etappi. Esmaspäeval on kavas 103,6 kilomeetrit marsruudil Kyotanabe – Seika. vahendab EJL.ee.

Hispaanias Baskimaal jätkunud naiste World Touri sarja velotuuril Itzulia Women pälvis Elisabeth Ebras (BePink-Imatra-Bongioanni; +13.44) teisel etapil 95. koha. Teist päeva järjest võidutses hollandlane Mischa Bredewold (Team SD Worx – Protime; 3:08.19). Ühtlasi jätkab Bredewold velotuuri liidrina, Ebras hoiab 95. kohta (+27.16). Finaaletapil on pikkust 112,9 kilomeetrit.

Rootsi ühepäevasõidul Giro Himledalen (UCI 1.2; 180 km) pälvisid kolmikvõidu taanlased Mads Andersen (Airtox – Carl Ras; 3:57.43), Otto Schultz Jölving ja Morten Aalling Nörtoft (mõlemad Team ColoQuick; +0.00). Võidukasse minekusse kuulus esialgu ka Quick Pro Teamis sõitev Oskar Nisu, kes pidi lõpuks siiski leppima 61. kohaga (+0.15). Karl Patrick Lauk sai kirja 31., Aaron Aus 46. (mõlemad +0.15) ja Mihkel Räim 80. tulemuse (+2.59).

"Olime tiimina aktiivsed ja kõikides ohtlikes minekutes oli meil mees sees," kirjutas Nisu sotsiaalmeedias. "Umbes 100. kilomeetril tekkis mitu momenti, kus pidin ise mitu lüket järjest tegema, et kuskile järele sõita. Tundsin, et tegin sellega omale liiga ja maksin lõpuni lõivu selle eest. Umbes 25 kilomeetrit enne finišit tekkis moment, kus umbes 15 meest said eest ja meil polnud seal kedagi. Vahe oli juba 15-20 sekundit. Panin siis ise grupist minema ja õnneks suutsin sinna järele sõita."

"Jama oli see, et lõpp oli raske. Viimase 20 kilomeetri sisse jäi neli 1,5-2 kilomeetri pikkust tõusu. Ees ei tehtud normaalselt tööd ja käis ainult üks literdamine," jätkas Nisu. "Kuna endal oli sõidust juba hapu seis, siis see mulle kasuks ei tulnud. Suutsin esimestega koos püsida kuni viimase tõusuni, kus sai kaheksa-üheksa ratturit eest. Tõusu otsas sai peagrupp meid kätte. Positiivne on see, et tegime sõitu ja olime sõidus sees, aga olen endas ikka pettunud, et ei suutnud ees ära olla. Olin õiges kohas ja sõitsin võidu peale, aga lihtsalt jaks sai otsa ja lõpp oli mulle raske."

Poolas lõppes kuni 23-aastaste ratturite Rahvuste Karika sarja velotuur Orlen Nations GP. 146,9-kilomeetrisel finaaletapil võidutses itaallane Edoardo Zamperini (3:41.56). Eesti maanteeratturite koondise liikmed Oliver Mätik, Markus Mäeuibo ja Frank Aron Ragilo said vastavalt 61., 62. ja 102. koha.

Velotuuri üldarvestuses võidutses austerlane Marco Schrettl, pjedestaalile mahtusid veel itaallased Ludovico Maria Mellano (+0.40) ja Filippo Turconi (+0.44). Mäeuibo (+17.57) sai 67., Mätik (+20.45) 74. ja Ragilo (+26.02) 92. koha.