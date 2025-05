Mülla vaatab lootusrikkalt MM-i suunas: katsed 4.60 peal on olnud väga lubavad

Kuigi välihooaeg on juba käimas, siis 23-aastase Mülla neljapäevane rekordiparandus sündis sisetingimustes. "Võistlusolud olid väga head, sest hüppasime sees. Väljas olid karmid olud. Hommikul käis mingisugune torm läbi, vihma sadas ja tuul oli väga-väga õudne. Isegi täna viidi meeste mitmevõistluse teivashüpe sisse ja kõrgushüpe viidi homse peale. Tuul oli ikkagi hullumeelne. Eestis ei ole sellist tuult kunagi tundnud," selgitas Mülla sisetingimustes võistlemist.

Mülla parandas neljapäevase tulemusega enda nimele kuulunud Eesti rekordit sentimeetri võrra ning tõusis NCAA jooksvas hooaja edetabelis neljandaks. "Jäin oma sooritustega väga rahule. Kõik katsed tulid esimesel korral välja. Paar esimest hüpet olid natukene naljakad, aga see tulenes pigem sellest, et pidin esimest hüpet kaua ootama ning kõikide hüpete vahel oli 20-30 minutit pausi."

Järgmisena sihib Mülla 4.60 alistamist. "Viimastel võistlustel on katsed 4.60 peal olnud väga lubavad. Eilsed hüpped olid vist kõige lubavamad. Väikesed tehnilised nüansid läksid vett vedama, kuid kõrgus oli olemas. Tulin lihtsalt latile natukene peale."

Mülla ülikoolihooaeg kulmineerub 11.-14. juunil toimuvate NCAA meistrivõistlusega, misjärel jätkab võistlemist Eestis. Peamine eesmärk on pääseda septembris Tokyos toimuvatele maailmameistrivõistlustele.

"Kuni juuli keskpaigani teen Eestis paar võistlust ja siis vaatan tabeliseisu, kas pääsen MM-ile või mitte," märkis Mülla. "Tahan väga MM-ile peale saada ja hea hüppamise korral on see võimalik. Ise olen MM-i suhtes väga lootusrikas. Eks järgmised võistlused näitavad, milleks võimeline olen, aga arvan, et suudan kindlasti veelgi kõrgemale hüpata."