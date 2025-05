Varrak: Kalev/Cramo peab olema tähelepanelik, Tartul on omad võimalused

Tartu Ülikool Maks & Moorits võitis korvpalli Eesti meistrivõistluste poolfinaalis TalTech/Alexela viiemängulise seeria järel, neist viimaseks jäänud kohtumises kodusaalis ligi 30-punktilise vahega.

Tasavägisele poolfinaalseeriale andsid kõvasti värvi juurde mõlema meeskonna poolehoidjad, kus tähelepanuväärne osa oli üliõpilastel. Mängiti täissaalidele ja suurepärases atmosfääris.

"Sellistes korvpallimängudes tahad olla osaline, kus on palju publikut ja palju kaalul. Kaks päris võrdset meeskonda üritasid finaali pääseda, see oli suurepärane kogemus," lausus Tartu mängujuht Sean Flood ERR-ile.

"Arvan, et kaks ülikooli tegid head tööd poolfinaalseeria muutmisel nii suureks sündmuseks kahe ülikooli ja meeskonna vahel. Ütleme nii, et tore oli saada selline soojendus finaalseeriaks. Loodetavasti on sellises traditsioonilisemas vastasseisus siis sarnane atmosfäär."

Tartu on kahel kevadel järjest kaotanud finaalis Kalev/Cramole mängudega 0:3. Aga Eesti-Läti liiga põhiturniiril suutis Tartu tänavu võõrsil Kalevit võita, kaotades sama napilt kodus. Tasavägine oli ka nende kahe meeskonna karikafinaal. Esimene finaalmäng peetakse Tallinnas järgmisel teisipäeval.

"Olen kuulnud, et Kalev/Cramo on hea meeskond ja austan neid vastasena, aga ma ei karda seda, et peame nendega võõrsil mängima ja võib olla kolm korda," ütles Flood. "See on üks neid olukordi, kus naudime väljakutset mängida võõrsil hea vastasega ja loodetavasti võidame nii mõnegi mängu."

TalTech/Alexela peatreener Alar Varrak arvab, et Kalev/Cramo võib tartlasi alahinnata. "Cramo võib olla mõtleb, et näed, Tartu ei saanud siin isegi TalTechist jagu ja et käime kiirelt üle ja siis avastavad äkki, et on 0:2 taga," sõnas ta.

"Ma lihtsalt ütlen, et see on üks võimalik stsenaarium. Tartul on oma võimalused, Kalev peab tähelepanelik olema. Ma arvan, et seal tuleb kõva lahing. Samamoodi meil Raplaga. Medal on laual, TalTech pole seda ammu võitnud. Meile on see emotsionaalselt väga tähtis."

Pronksiseeria algab Tallinnas neljapäeva õhtul.