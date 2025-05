Tartu Ülikool murdis otsustavas mängus TalTechi vaimu

Ülikooliderbi otsustav mäng toimus - nagu ka kõik eelnevad mängud - täismaja ees ning Tartu Ülikool suutis pea 2500 pealtvaataja ees poolajapausiks kaheksapunktilise eduseisu saavutada. TalTech võitles kolmandal veerandil südikalt, aga Rauno Nurger tabas veerandi lõpus keerulise viske ning viis tartlased 11 punktiga juhtima.

Tartu Ülikool murdis siis otsustaval veerandil TalTech/Alexela vaimu ning vormistas suurepärase veerandiga 88:59 (20:18, 21:15, 18:15, 29:11) võidu ja edasipääsu finaali.

Tartu Ülikooli parim oli otsustava veerandi alguses kaks kaugviset tabanud Karl Johan Lips, kes lõpetas mängu 20 punkti, üheksa lauapalli, kolme bloki ja ühe korvisööduga. Omar El-Sheikh tegi 13 punkti ja 14 lauapalliga kaksikduubli, kahekohalise punktisummani jõudis veel kolm tartlast.

"Meil lihtsalt neljandal veerandil õnnestus nii hästi, iga mees tuli ja pani sisse. Kui vahe läheb 20 punkti peale, siis ühed hakkavad päästma ja teised mängivad rahulikult. Näha oli, et TalTech läks päästma," ütles Tartu Ülikooli peatreener Aivar Kuusmaa ERR-ile.

TalTechi parim oli 22 punkti visanud Ran Andre Pehka, kuid Tartu Ülikool mängis kaitses suurepäraselt: TalTechi kapten Oliver Metsalu viskas vaid kolm punkti, Carlos Jürgens neli punkti ja Rasmus Andre jäi sootuks nulli peale.

"Ma ei oska öelda, kas nad olid väsinud. Eks ka meie mängijatel oli väike väsimus, aga kestsid ilusti ära," ütles Kuusmaa. "Mis kõige tähtsam – kui sul on nii palju rahvast saalis nii Tallinnas kui Tartus, siis see annab lisajõudu. Usun, et meie võistkond sai lisajõudu publikult. Nüüd hakkame mõtlema, kuidas edasi."

Finaalseeria Kalev/Cramo ja Tartu Ülikooli vahel algab järgmisel teisipäeval, pronksiseeria Rapla Utilitase ja TalTech/Alexela vahel algab juba sel reedel.