Lips: koduväljakueelis oli poolfinaalseerias meie trump

Ülikooliderbi otsustav mäng toimus taaskord täismaja ees ning Tartu Ülikoolil õnnestus teisel veerandil mängutempot kontrollima hakata. TalTech võitles küll südikalt, aga kolmanda veerandi lõpuks läks võõrustaja 11 punktiga juhtima, misjärel sai ka TalTechil hoog otsa.

Tartu Ülikool võitis 2500 pealtvaataja ees veel viimase veerandi 18 punktiga ning pääses 88:59 (20:18, 21:15, 18:15, 29:11) võiduga suurepärasest seeriast edasi.

"Viies mäng on selline, et niikuinii mõlemad tahavad. Tuleb hoida kainet pead ja mõistust, meil tuli see natuke paremini välja," ütles Tartu Ülikooli eest 20 punkti visanud Karl Johan Lips, kellel jäi kaksikduublist üks lauapall puudu. "Ei usu, et neil särts väljas oli, nad on kõik väga head mängijad. Me ikka keskendusime neile korralikult."

"Ma tulin täna selle mõttega, et Rasmus Andrele ei anna ma mingit võimalust, ta ei saa ühtegi viset. Siis peavadki teised mehed esile kerkima," lisas Lips.

Tartu Ülikooli kaitse oli lämmatav: TalTechi kapten Oliver Metsalu viskas vaid kolm punkti, Carlos Jürgens neli punkti ja Rasmus Andre jäi sootuks nulli peale. Kaotajate resultatiivseim oli 22 punkti visanud Ran Andre Pehka. "Eks pikk seeria on olnud, võib-olla on midagi jalgades ka. Pole midagi öelda, vastased olid paremad ja peab neile au andma," sõnas Pehka.

Tartu Ülikool võitis kohtumise lõpuks lauavõitluse 49:35 ning tabas valju kodupubliku ees väljakult 48-protsendiliselt, vastased aga 29-protsendiliselt. "Kus see enesekindlus tekkis, oligi lauapallid. Lähed sinna ründelaua, võtad mõne palli ära ja saad enesekindluse sealt. See maksab palju," ütles ääremängija.

Ülikoolide vaheline seeria pakkus jälgijatele iga mäng emotsionaalse elamuse ning kõik viis kohtumist peeti täismaja ees. Koduväljakueelis oli tähtis, sest kodumeeskond võitis kõik viis mängu. "Siin seerias võib öelda, et see oli võtmetähtsusega. Iga seeria on erinev, aga siin seerias oli see meie trump. Tänu sellele saime kätte," sõnas Lips.

Finaalseeria Kalev/Cramo ja Tartu Ülikooli vahel algab järgmisel teisipäeval, pronksiseeria Rapla Utilitase ja TalTech/Alexela vahel algab juba sel reedel.