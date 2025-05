Sprindisõidus karistada saanud Verstappen stardib Miamis esikohalt

Vihmases Miamis lükati esialgu sprindisõidu algust edasi, aga kui autod lõpuks rajale lasti, kulges sõit sündmusterohkelt. Esialgu juhtis 18-ringilist sprinti Oscar Piastri (McLaren), kuid boksipeatuse järel haaras esikohast tiimikaaslane Lando Norris.

Britt püsiski lõpuks esimesel kohal, sest sõidu viimane osa sõideti turvaauto sabas. Norrise ajaks jäi 36.37,647, tiimikaaslane Piastri lõpetas temast 0,672 sekundit hiljem ja kolmanda koha pälvis Lewis Hamilton (Ferrari), kes kaotas võitjale 1,073 sekundiga.

Max Verstappen (Red Bull) ületas küll joone neljandana, aga võistkond tegi boksialas suure vea, kui lasi hollandlase liiga kiiresti rajale. Seetõttu põrkas Verstappen kokku Kimi Antonelliga (Mercedes) ning valitsevale meistrile määrati kümnesekundiline karistus, mis viis ta 17. kohale ehk viimaseks lõpetajaks. Kolm sõitjat katkestasid.

LAP 13/18



Contact in the pit lane for Verstappen! Meanwhile, Sainz has a puncture out on track! #F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/9ohT25yVkj