Mägi hooaja avastart lükkub vigastuse tõttu edasi

Tõkkejooksja Rasmus Mägi ütles ERR-ile, et teda on tabanud ülekoormus ning hooaja avastart jääb pigem suve teise poolde.

Eelmisel nädalavahetusel tehti Hiinas Xiamenis algust kergejõustiku Teemantliiga hooajaga, kuid 32-aastane Rasmus Mägi ei saanud seal oma hooaega alustada.

"Ettevalmistuse algus pisut venis, oli heitlik. Kui koormused suuremaks läksid, tulin Lõuna-Aafrika laagrist tagasi sisehalli treenima, siis tekkis pöias väike ülekoormus. Proovisin pikalt hoida kümne küünega võimalusest kinni, et aprilli lõpus hooaega Teemantliiga etappidel alustada," jätkas ta.

"Ilmselt sellega pärssisin natuke paranemist ja pisut kiirustasin, nüüd olen sunnitud jooksutrennides mõningase pausi tegema. Aga paanikat ei ole, lihtsalt hooaja avastart jääb suve teise poolde," lisas 400 meetri tõkkejooksja.

Ta rääkis, et on kevade vältel stabiilselt trenni teinud, aga pideva valuaistinguga. "Lõppkokkuvõttes ei olnud see enam jätkusuutlik ja on mõistlik teha jooksutrennides paus, hindame olukorda iga kahe nädala tagant uuesti. Mai keskpaigas oleme pisut targemad, juuni alguses veel targemad," ütles Mägi. "Aga enne juulit ei ole lihtsalt mõtet hakata."

Rasmus Mägi Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Mägi ise usub, et see tagasilöök suur ei ole. "Keha tuleb ikkagi kuulata ja aastad on olnud pöörased. Eelmise aasta võistluskoormus oli ka suur, see on lihtsalt keha reaktsioon, et pisut tõmmata pidurit. Proovin näha selles ka positiivset, teisi võimeid on võimalik kenasti arendada. Viimasest natuke tõsisemast traumast tulin väga edukalt välja ja isegi hindan seda perioodi tagantjärele üsna kordaläinuks," rääkis ta.

Tänavuse kergejõustikuhooaja suursündmus toimub septembri keskel Tokyos, kus toimuvad maailmameistrivõistlused. Neljal olümpial osalenud Mägi jaoks tuleb tänavune hooaeg tõenäoliselt veidi tavatum, aga eesmärk on tiitlivõistlustel parimas vormis olla. "Pole pikka aega olnud sellist hooaega, kus olen võistelnud vähem ja ainult tiitlivõistlusteks valmistunud," sõnas ta.

"Tänasel päeval näen ka seda, kui väsitavaks eelmine hooaeg kokkuvõttes osutuks, kui pikaks sellest väljatulek kujunes. Hooaja teise poolega kõik lootused minu enda silmis on elus, olen optimistlik. Kuluvad ka sellised hooajad teinekord ära," rääkis Mägi.

Teemantliiga hooaeg algas Xiamenis pauguga, kui Norra kergejõustikutäht Karsten Warholm harva joostavas 300 meetri tõkkejooksus endale kuuluvat maailmarekordit uuendas. "300 tõkked annab aimu, et ta on heas hoos, aga teisalt on tal ka rohkem konkurentsi. Kas ta suudab seda kasutada enda kasuks või pärsib see mingit moodi tulemusi, seda näeme hooaja vältel," arvas konkurent Mägi.