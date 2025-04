Cleveland tampis Miami ajaloolisel moel mutta

Cleveland oli selles paaris mäekõrguselt üle. Kui seeria teine mäng võideti vaid üheksa punktiga, siis avakohtumine 21 punktiga, kolmas kohtumine 37 punktiga ja viimaseks jäänud neljas mäng lausa 55 silmaga.

See tähendab, et Cleveland võitis seeria kokkuvõttes 122 punktiga, mis tähistab NBA rekordit. 2009. aastal oli Denver Nuggets New Orleans Pelicansist üle ühe punktiga vähem.

Samuti on NBA sõelmängude ajaloos vaid kolm kohtumist, kus üks osapool on teisest veel suuremalt parem. Kahel korral on seda suudetud 58 punktiga ja korra 56 punktiga.

"Pagan, see oli alandav. Kogu seeria oli alandav. Need viimased kaks mängu valmistasid piinlikkust," tunnistas Miami peatreener Erik Spoelstra. "Aga Cleveland on ka väga hea meeskond... nad näitasid meile, miks me polnud selleks valmis."

Seeria viimaseks jäänud mängus viskas Donovan Mitchell võitjate parimana 22 punkti. De'Andre Hunter kogus 19, Ty Jerome 18 ja Evan Mobley 17 silma. Miami resultatiivseim oli 24 punkti kogunud Nikola Jovic.

Golden State Warriors oli märksa tasavägisemas kohtumises kodus parem Houston Rocketsist 109:106 (28:26, 22:31, 32:23, 27:26) ja asus seeriat kolm-üks juhtima. Jimmy Butler tõi võitjatele 27 punkti, Alperen Sengun kaotajatele 31 silma ja kümme lauapalli.