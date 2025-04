Paltser: Hyundai proovis ükskõik mida, et saaks natukenegi Toyotale lähemale

Esmakordselt MM-sarja kalendrisse kuulunud Kanaari saarte rallil olid neli kiireimat Toyota sõitjad. Veenva ülekaaluga sai rallivõidu Kalle Rovenperä. Hooaja esimese etapivõidu noppinud soomlane edestas 53,5 sekundiga Sebastien Ogier'd ning minuti ja 17 sekundiga MM-sarja üldliidrit Elfyn Evansit.

Ott Tänak ja Martin Järveoja lõpetasid nende jaoks väga keerukalt kulgenud ralli kuuenda kohaga. Võitjale kaotasid nad üle kolme minuti. Hyundai meeskonnal oli autoga kogu ralli vältel probleeme. Tänak ütles, et Hyundai tiimi auto ei töötanud ja tal oli raske täiega suruda.

Ralliajakirjaniku Rauno Paltseri hinnangul polnud Hyundai ettevalmistus seekord Toyota tiimiga konkureerimiseks piisaval tasemel.

"Nii nagu Ott viimase katse lõpus ise ka ütles, et sel nädalavahetusel oli Hyundail kodutöö täiesti tegemata ja loodetavasti on see järgmine kord parem. Kui me mõtleme selle peale kui palju räägiti, et Kanaarid on selline ralli, kus väga palju lõikamisi ei ole ja pinnas jääb puhtaks ka tagantpoolt tulijatele, et see saab olema üks võrdsemaid heitlusi üldse, siis tegelikult nägime, et see oli tõenäoliselt hooaja üks ebavõrdsemaid sõite. Hyundai oli ikkagi täiesti teises liigas kui Toyota, kes domineeris seda nädalavahetust algusest lõpuni," ütles Paltser.

Hooaja esimesel asfaldirallil tegi Hyundai vigade paranduseks Paltseri sõnul auto juures muudatusi, mida tavapäraselt ralli ajal ette ei võeta.

"Ott ütles laupäeva teisel läbimisel, et on mindud täitsa ekstreemse lahenduse peale, kus insenerid ütlesid, et me muutsime sinu autol nüüd midagi ära ja mine proovi, kas see toimib. Ott ei teadnud isegi, mida muudeti. Selliseid asju tavaliselt ralli jooksul kindlasti ei tehta. Seekord prooviti ükskõik mida, et saaks natukenegi Toyotale lähemale, aga lõpuni see ei õnnestunud."

MM-sarja üldarvestuses on Tänak 57 punktiga viiendal koha. Juhib Evans, kel koos 109 punkti ning teisel kohal on Rovanperä 66 punktiga.

Järgmine MM ralli kihutatakse 15.- 18. maini Portugalis.