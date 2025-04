Hein: Eneli sai palju enesekindlust, tahame MM-il medali poole vaadata

Jefimova nihutas esmaspäeval Helsingis 50 meetri rinnuliujumises Eesti rekordit ühe päevaga kaks korda. Hommikuses eelujumises sai ta kirja 29,89 ja nihutas õhtuses finaalis tippmarki veel kuue sajandiku võrra. Varasem tema nimele kuulunud Eesti rekord oli alates 2022. aastast 30,02.

"Kuna Eneli on üldiselt finaalid alati suutnud kiiremini ujuda, siis ootasimegi paremat aega. Tal ei klappinud tegelikult finiš, oli isegi üllatus, et tuli hommikusest parem aeg. Tal jäi kindlasti kümnendik-kaks varu, ka 29,6 oleks tehtav. See teeb head meelt, et kehvema ujumisega tuli parem aeg," rääkis treener Henry Hein pärast võistlust ERR-ile.

Heina sõnul on oluline, et Jefimova sai 30 sekundi piiri alistamisega pinged maha. "Ta on umbes 50 korda 30 algusesse ujunud, see barjäär murda ja maailmarekordiga samasse sekundisse ujuda on pikalt eesmärgiks olnud. Nüüd on hea kergema südamega Enelit ülikooli saata," kinnitas Hein.

"See on olümpiaala, Eneli lemmikala ja oleme natuke rohkem sinna ka fookust suunanud. Ta on jõu mõttes edasi arenenud, hea näha, et kohe tuli esimese võistlusega arenguhüpe," lisas ta.

Päev varem püstitas Jefimova Eesti rekordi 100 meetri rinnuliujumises, kui viis tippmargi ka sel distantsil uude sekundisse: varasem rekord 1.06,08 paranes 24 sajandikuga. "Seda 1.05 oleme ka kaks aastat jahtinud, väga hea, et kätte saime. MM-i kontekstis selle 1.05,8-ga ilmselt medalist ei räägi, 50 meetri aeg on selles mõttes kõvem, aga see eesmärk - 1.05 enne USA-sse minekut kätte saada - saime tehtud," tõdes Hein.

Kui alates 1988. aastast jagati olümpiatel seni 50 meetri distantsil medaleid vaid kroolis, siis Los Angelese mängudel on kavas ka rinnuli-, selili- ja liblikujumise sprindid. Kuna Jefimova meelisdistants võeti nüüd ka OM-kavva, jääb Heina sõnul 200 m distants Jefimova jaoks pigem minevikku. "Need 50 m ja 200 m treeningud on tegelikult väga erinevad. Kindlasti me seda kommertsvõistlustel ujume, aga tiitlivõistlustel ma seda ei näe," sõnas ta.

Enne USA-sse Põhja-Carolina osariigi ülikooli kolimist lõpetab Jefimova Heinaga koostöö Singapuris, kus juuli viimastel ja augusti esimestel päevadel toimuvad maailmameistrivõistlused. "Peamised eesmärgid on nüüd aegade mõttes täidetud ja Eneli sai palju enesekindlust juurde. Tiitlivõistlustel [on eesmärgid] nagu ikka: kogu aeg finaali saada ja ujuda paremaid kohti kui eelmistel tiitlivõistlustel. Pikal rajal on ta nii 50-s kui 100-s kuues olnud, eriti 50 meetris tahame sinna poodiumi poole vaadata," lõpetas Hein.