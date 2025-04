Olümpia ujumisprogramm sai täiendust, rõõmusõnum ka Jefimovale

Rahvusvaheline olümpiakomitee kinnitas, et 2028. aasta Los Angelese mängudel võisteldakse ujumises 50 meetri distantsil kõikides stiilides.

Kui alates 1988. aastast jagati olümpiatel seni 50 meetri distantsil medaleid vaid kroolis, siis nüüd on kavas ka rinnuli-, selili- ja liblikujumise sprindid.

See tähendab, et nii meestel kui ka naistel on olümpiaprogrammis nüüd 17 medaliala senise 14 asemel. Uuendatud programm mõjutab ka mitme Eesti ujuja olümpiale pürgimist.

Kõige suuremad lootused on praegu seotud mõistagi 18-aastase Eneli Jefimovaga, kel seni oli trumpalades programmis vaid 100 meetri rinnuliujumine.

50 meetri rinnuliujumises on ta samuti võitnud täiskasvanute tiitlivõistluste medali, kuigi lühikeses basseinis - 2023. aasta EM-il sai ta sel distsipliinil hõbeda.

Pika basseini maailmameistrivõistlustel on ta 50 meetri rinnuliujumises jõudnud kaks korda finaali, olles 2022. aastal kuues ja 2023. aastal kaheksas.

Ühtlasi kinnitas ROK, et 2028. aasta suvel jagatakse välja rekordilised 351 medalikomplekti ehk 22 enam kui Pariisis. Esimest korda kvalifitseerub olümpiale rohkem nais- kui meessportlasi.