Mistra kaotas poolfinaalseeria avakohtumises Viljandile

Kui teise poolaja alguses sai Mistra vahe veel ühele väravale, siis kohtumise lõpupoole oli Viljandi edu selge. Hendrik Koks viskas võitjate kasuks koguni kümme väravat, Mistra parimaks kujunes Andris Celminš seitsme tabamusega.

"Ma arvan, et me suutsime ära kasutada nende lihtvead ja selle tagajärjel saime esimesel poolajal – just poolaja algul – lihtsaid väravaid. Sellega saime enesekindlust juurde. Mõlemal poolajal tekkis meil küll väike mõõn, kuid suutsime sellest ikkagi välja tulla ja lõppkokkuvõttes enam-vähem mängida oma mängu," lausus Koks.

"Täna olime mänguks rohkem valmis. Balti liigas põlesime me natuke läbi. Pingega ei suutnud kuidagi kaasa minna, aga täna suutsime ohjad enda kätte võtta ja hakata ülespoole ronima."

Celminš: "Korra kaob pea otsast ära ja siis vastased karistavad selle lihtsalt ära. Just pingelisi olukordi, mis Viljandi kiiretega ära karistab, tuleks vältida. Selliseid väga lapsikuid pallikaotusi, mis oli esimesel poolajal, tuleb samuti vältida. Muidu oli täitsa hea mäng."

Mistra ja Viljandi lähevad uuesti vastamisi 23. aprillil, kui mängitakse Viljandis. Esimese poolfinaalpaari Põlva Serviti ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi järgmine poolfinaalmäng toimub päev varem, 22. aprillil Kehras.