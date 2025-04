Verstappen: ma ei ole kuigi enesekindel, et suudan McLareneid eemal hoida

Vormel-1 MM-sarja valitsev meister Max Verstappen (Red Bull) tõdes Saudi Araabia etapi põhisõidu eel, et McLareni konkurendid on sel hooajal parema autoga sõitnud.

Verstappen teenis Saudi Araabia etapi kvalifikatsioonisõidus esikoha, kuid Oscar Piastri (McLaren) jäi temast vaid sajandiku kaugusele. Suurepärast minekut on sel hooajal näidanud ka üldliider Lando Norris (McLaren), kes pidi aga otsustavas kvalifikatsioonisessiooni katkestama.

Norris on sel hooajal kogunud 77 punkti, tiimikaaslane Piastri on 74 punktiga teisel kohal, aga viimasel neljal hooajal maailmameistriks tulnud Verstappen ei jää 69 punktiga kaugele.

Hollandlane aga Saudi Araabia põhisõidu eel kuigi enesekindel pole. "Mu tempo pole nii kiire kui Oscaril või Landol. Annan endast igal juhul kõik, aga kas sellest piisab?" ütles Verstappen.

Ta muretses eriti keskmise seguga rehvide pärast. "Auto oli võrreldes [vabatreeningutega] kindlasti parem, loodan, et rehvid peavad ka vastu. Keskmise segu peal pole me suutnud konkureerida. Ma kõva seguga rehvide kohta ei tea, neid ma pole puudutanud. Aga kui läheb soojemaks nagu kolmandal vabatreeningul, siis jääb meil vajaka," rääkis Verstappen.

Piastri oli aga optimistlikum. "Meil on hea tempo, aga Red Bull ja Max on võrreldes eelmise nädalaga paremini tegutsenud. Ka siin on palju kurve, seega nende tempo ei ole üllatav. Eks näis, kuidas see põhisõidus välja tuleb," sõnas austraallane. "Olen selles kindel, mis teinud oleme. Vaatame, kas suudame veel paremaks saada."

Saudi Araabia GP põhisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 20.00.