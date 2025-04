Kvalifikatsioonis seina sõitnud Norris: vedasin ennast ja tiimi alt

Norris (McLaren) sõitis esimeses sessioonis teiseks ning oli teises sessioonis kiireim, kuid otsustav sessioon jäi poolikuks, sest britt sõitis viiendas kurvis vastu seina ja lõhkus oma auto. Tema õnneks tähendab kolmandasse sessiooni jõudmine kümnendat stardikohta, aga tema koht tabeli tipus on ohus.

Esimese stardikoha teenis Verstappen, kes edestas Piastrit vaid ühe sajandikuga. George Russell (Mercedes; +0,113) stardib koos Charles Leclerciga (Ferrari; +0,376) teisest reast.

"Lihtne see ei tule, sest siin rajal pole kuigi lihtne möödasõite teha. Meil on küll tugev auto, aga Max teenis esikoha ja George jääb [Piastrist] 0,1 sekundi kaugusele," sõnas Norris. "Asjaolud pole ideaalsed, mul on vaja väga palju tööd teha."

Norris ei olnud enda väljasõiduga üldse rahul ning raputas omale tiimiraadio vahendusel tuhka pähe. "Ma peaksin esikoha eest võitlema, mitte võtma rumalaid riske. Red Bull oli terve kvalifikatsiooni vältel kiire, oleks olnud tore selles võitluses olla. Tundsin end päris mugavalt, aga olen väga pettunud. Vedasin ennast ja tiimi alt ning neil meestel on nüüd vaja töötada, et auto korda teha," lisas Norris.

Norrisel on 77 punkti, kuid tiimikaaslane Oscar Piastri jääb temast vaid kolme ja Max Verstappen (Red Bull) kaheksa punkti kaugusele. Saudi Araabia GP esimese Põhisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 20.00.