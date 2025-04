Legendaarne slovakitar lõpetas treenerikarjääri kuuenda Euroliiga tiitliga

Praha klubi teenis tänavuse Euroliiga esimesel alagrupiturniiril nelja võidu ja kahe kaotusega teisena edasipääsu, teises ringis pälviti aga viie võidu ja viie kaotusega koht vaheturniiril. Praha alistas seal Prantsusmaa klubi Basket Landes'i kahe mängu kokkuvõttes 30 punktiga ning tagas veerandfinaalikoha.

Veerandfinaalis alistas Praha Itaalia klubi Beretta Familia Schio 79:72 ning läks siis poolfinaalis vastamisi viimasel kahel hooajal võidutsenud Fenerbahcega. Praha teenis võimsa 91:71 võidu ning kohtus finaalis teise Türgi klubi, CBK Mersiniga.

Praha asus Zaragozas toimunud kohtumist varakult juhtima ning saavutas teisel veerandil lausa 17-punktilise edu, kuid Mersin suutis kolmandal veerandil viigistada. Otsustavatel hetkedel oli siiski parem Tšehhi klubi, kes teenis 66:53 (24:17, 18:12, 7:13, 17:11) võidu ning klubi ajaloo teise Euroliiga tiitli.

Lõppturniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Brionna Jones skooris finaalis 24 punkti ning haaras 11 lauapalli. Valeriane Ayayi lisas omalt poolt 14 punkti, Mersini resultatiivseim oli 19 punkti visanud Natasha Howard.

Pärast mängu toimus aga tseremoonia 71-aastase Natalia Hejkova jaoks, kes lõpetas oma suurepärase treenerikarjääri kuuenda Euroliiga tiitliga. Lisaks Prahale on ta tiitlile tüürinud ka Ružomberoki ja Moskva Spartaki. Hejkova on oma legendaarse karjääri jooksul pidanud 490 kohtumist ning teeninud 315 võitu, mõlemad on naiste Euroliiga rekordid.

"Ma ei oleks eales arvanud, et mul nii hästi läheb. Mu lugu on selline, et ma ei mõelnud kunagi treenimise peale. Olin jurist!" rääkis treener pärast mängu. "Nad palusid mul paar kuud treenida ja nüüd on 40 aastat möödas. See võistlus on täielikult muutunud, korvpall samuti. Mäng on palju füüsilisem, aga oskuslikud mängijad otsustavad tarkusega mänge ära."

Finaalmängu üks kohtunikest oli eestlane Mihkel Männiste.