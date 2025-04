Marquez tegi hoolimata kokkupõrkest vennaga kuldse duubli

Marquez startis pühapäevases põhisõidus esikohalt, aga jäi liidrikohast ilma kohe esimeses kurvis, kui põrkas kokku noorema venna Alexiga (Ducati). Kuuekordsel maailmameistril õnnestus sõitu jätkata ning ka esikohale tagasi tõusta, kui möödus seitse ringi enne lõppu Maverick Vinalesest (KTM).

"Kokkupõrge Alexiga oli pigem minu kui tema viga," tunnistas vanem Marquez võistluse järel. "Panin korraks hoogu juurde, kuid tundsin, et tagaosa hakkab libisema ja võtsin gaasi jälle maha, mida ta ei osanud oodata. Seetõttu põrkas Alex minuga kokku ja [Franco] Morbidelli sai teiselt poolt mööda sõita. Õnneks suutsime mõlemad rattal püsida."

Vinales ületas finišijoone teisena, kuid võistluse järel määrati talle 16-sekundiline ajatrahv, sest tema masinal tuvastati liiga madal rehvirõhk. Karistus kukutas Vinalese kokkuvõttes 14. kohale. Pjedestaali madalamatele astmetele tõusid itaallased Francesco Bagnaia (Ducati; +4,535) ja Morbidelli (Ducati; +6,495). Alex Marquez lõpetas kuuendana (+9,764).

Valitsev maailmameister Jorge Martin (Aprilia) oli sel hooajal esmakordselt võistlustules, ent tema nädalavahetus lõppes nukral noodil. Hooajaeelsel testimisel käe- ja jalaluu murdnud hispaanlane sai pühapäeval uuesti vigastada, kui kukkus 14. ringil ja murdis roide, misjärel oli sunnitud katkestama.

Nelja etapi järel hoiab üldarvestuses esikohta Marc Marquez, kellel on koos 123 punkti. Talle järgnevad noorem vend Alex ja Bagnaia, kes on korjanud vastavalt 107 ja 97 silma.

Järgmine MM-etapp toimub kahe nädala pärast Hispaanias Circuito de Jereze ringrajal.

