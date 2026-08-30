Marquez näitas Aragonis taset

Päev varem ka sprindi võitnud Marquez heitles esikoha nimel itaallase Marco Bezzecchiga (Aprilia) ja suutis temast kuuendal ringil märkimisväärsel kombel mööduda. Tippkiirust arendanud tsiklid ei olnud seejuures kaugel ka kokkupõrkest.

"Ma kuulsin tema tsiklit 15. kurvis ja üritasin joont ületada, aga kui olime kõrvuti, siis surus õhuvool üksteist väga tugevalt ja see oli kummaline tunne," lausus lõpuks kolmandana lõpetanud Bezzecchi. "Oma kogemuste ja kiirusega oli Marc täna alistamatu."

Marquezi jaoks oli tegemist juba kaheksanda korraga Aragoni ringrajal triumfeerida. Seejuures on ta viimasest kuuest etapist võitnud neli ja vähendanud vahet üldliider Jorge Martiniga (Aprilia).

Kuraditosina etapi järel on Aragonis viiendana lõpetanud Martinil nüüd 245 punkti. Teine on 237 punktiga Marquez ja kolmas 216 punktiga Bezzecchi.

Järgmine etapp sõidetakse kahe nädala pärast Misanos.