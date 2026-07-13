Marquez saavutas Sachsenringil topeltvõidu

Seitsmekordne MotoGP maailmameister Marc Marquez (Ducati) saavutas Saksamaal kaksikvõidu, olles pühapäeval toimunud Saksamaa Grand Prix'l veenev võitja. Sellega täiendas hispaanlane oma sprindisõidu võitu ja tugevdas oma positsiooni meistrivõistluste heitluses.

Ducati sõitja realiseeris oma parima stardikoha mugavaks võiduks pärast seda, kui kaks tema lähimat konkurenti olid sõidust välja kukkunud. Tema noorem vend Alex Marquez (Gresini) kukkus kümnendal ringil, samuti katkestast Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) , keda peeti üheks suurimaks ohuks pärast kvalifikatsioonis kolmanda koha saavutamist ja laupäevasel sprindil poodiumile jõudmist.

"Olen ülimalt õnnelik. See oli eriline nädalavahetus," sõnas Marquez pärast võitu. "Olin äärmiselt keskendunud, sest teadsin, et kui tahan meistritiitli nimel heidelda, pean siin võitma."

Võit tõstis Marquezi üldarvestuses kolmandale kohale, nelja punktiga ettepoole endisest liidrist Marco Bezzecchist (Aprilia Racing). Itaallane jäi võistlusest kõrvale pärast seda, kui murdis kvalifikatsioonis toimunud rängas kukkumises vasaku rangluu. Pühapäeval selgus, et mees on edukalt opereeritud, kuid taastumise ajakava on ebaselge.

Pärast eelmise kuu Itaalia Grand Prix'd oli Marquez meistrivõistluste liidrist maas 102 punktiga. Tänu võitudele Ungaris, Tšehhis ja Saksamaal ning Bezzecchi neljale järjestikusele punktita jäänud sõidule on hispaanlane hooaja keskpaigaks taas tiitliheitlusesse tõusnud.

Di Giannantonio, kes alustas nädalavahetust meistrivõistluste liidrist 13 punkti kaugusel, kaotas lootuse liidrikohale tõusta, kui kukkus võistlussõidus. Üldarvestuses langes ta viiendale kohale.

MotoGP sarja järgmine osavõistlus toimub 6.–9. augustini Suurbritannias.