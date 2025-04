Õigeid otsuseid teinud Taaramäe sai Mersini velotuuril viienda koha

Esikoha pälvis 21-aastane serblane Mihajlo Stolic (Team United Shipping, 2:33.13), jättes selja taha Lõuna-Aafrika Vabariigi ratturi Stefan de Bodi (Terengganu Cycling Team), taanlase Mathias Bregnhöj (Terengganu Cycling Team), belglase Lennert Teugelsi (Tarteletto – Isorex), Taaramäe ja Lõuna-Aafrika Vabariigi ratturi Willie Smiti (China Glory – Mentech Continental Cycling Team).

"Tänane etapp ei olnud paberil väga raske, aga viimane tund oli küljetuul. Seal õnnestus puhtalt kogemuste ja natukese õnne pealt umbes 20 ratturiga peagrupilt eest ära saada," rääkis Taaramäe. "Oli näha, et grupp on ebaühtlase tasemega ja peale esialgset head koostööd rohkem midagi välja ei tulnud. Ees oli mitu kogenud endist World Touri meeskonna sõitjat. Kui ühel hetkel panime väikesel tõusunukil gaasi põhja, siis olimegi kuuekesi läinud."

"Umbes 35 kilomeetrit sai viiekesi tööd tehtud. Võitja istus terve aeg taga ja laiutas käsi, sest ta tiimikaaslane võitis eile ja oli tuuri liider," jätkas Taaramäe. "Me siis kühveldasime finišini täiega. Sprint seekord välja ei tulnud. Vahetasin etapi ajal ratast ja varurattal olid lahjemad ülekanded ehk kiirusest jäi puudu, aga ma kurb ei ole, sest võita ma poleks suutnud. Olen rahul, et suutsin küljetuule kaoses õigeid otsuseid teha ja kõva töö, mis me ees tegime, tasus end ära."

Üldarvestuses kerkis liidriks De Bod. Teisel kohal jätkab Bregnhöj (+0.05) ja kolmandal Smit (+0.08). Taaramäe kerkis mägise kolmanda etapi eel viiendale kohale, jäädes liidrist 25 sekundi kaugusele. Velotuuri raskeimal etapil on kavas 102,2 kilomeetrit, mille jooksul koguneb üle 3500 tõusumeetri.