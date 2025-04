Taaramäe jäi Türgis velotuuri avaetapil esimesena esikümnest välja

Avaetapp lõppes 2,5-kilomeetrise Gilindire Magarasi tõusu otsas, mille kesmine kaldenurk on 7,1%. Esimese koha pälvis ungarlane Balint Feldhoffer (Team United Shipping; 2:01.44), edestades hispaanlast Benjamin Pradest (VC Fukuoka) ja Lõuna-Aafrika Vabariigi ratturit Stefan de Bod (Terengganu Cycling Team; +0.01).

"Tõusudel on veidi raske. Olen nagu seal, aga paremat ei suuda. Samas pole ka kehva. Pigem on päris hea olla. Lihtsalt lihasmass on sel aastal liiga suur saanud, ent üldiselt on vorm hea," ütles Taaramäe võistluse järel.

Velotuuril on kokku neli etappi. Reedel ootab ees 122,8-kilomeetrine päev marsruudil Gülnar – Erdemli.

Prantsusmaal 71. korda jätkuval Region Pays de la Loire velotuuri (UCI 2.1) kolmandal etapil (165,9 km) sai Rait Ärm (Van Rysel Roubaix; +14.02) 98. koha. Oma teise etapivõidu teenis liidrisärgis sõitnud iirlane Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale Team; 3:55.14), edestades väikeses grupifinišis sakslast Henri Uhligi (Alpecin-Deceuninck) ja prantslast Ewen Costioud (Arkea – B&B Hotels).

Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina Bennett, talle järgnevad Uhlig (+0.14) ja Costiou (+0.16). Ärm läheb neljandale 186,5-kilomeetrisele finaaletapile vastu 93. positsioonilt (+23.43).