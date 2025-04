Esimestel Euroopa maanteejooksu meistrivõistlustel osaleb kuus eestlast

Euroopa maanteejooksu meistrivõistlused toimuvad sel nädalavahetusel kahes Belgia linnas, Brüsselis ja Leuvenis. Kui varasemalt on maratonidistants olnud osa Euroopa meistrivõistlustest, siis sel aastal peetakse see esmakordselt eraldiseisva võistlusena.

Eestlasi on võistlustules kuus, kellest esimesena stardib laupäeval poolmaratoni distantsil Liis-Grete Arro. 3000 m takistusjooksu Eesti rekordiomanik Laura Maasik on stardis 10 km jooksus, mille start antakse pühapäeval. Meestest on samal distantsil head tulemust püüdmas Morten Siht.

Maratonis, mille start antakse pühapäeval, lähevad nii individuaalselt kui ka meeskondlikult kõrget kohta püüdma Tiidrek Nurme, Leonid Latsepov ja Karel Hussar. 2022. aasta Müncheni Euroopa meistrivõistlustel saavutas Eesti meeskond võistkondlikus arvestuses kuuenda koha, kui tiimi kuulusid Tiidrek Nurme, Roman Fosti ja Kaur Kivistik.

"Nädalavahetusel toimuvaks võistluseks oleme taaskord kokku suutnud panna maratonitiimi, kuhu kuuluvad Leonid Latsepov, Karel Hussar ja mina," ütles koondise kogenuim jooksja Tiidrek Nurme. "Julgen väita, et kõik mehed on selleks pühendunult valmistunud ning võib oodata midagi ägedat. Sellelgi korral on meie meeskonna eesmärk lõpetada kuue parema hulgas," sõnas ta.

Individuaalselt on Nurmel Berliini Euroopa meistrivõistlustelt ette näidata üheksas koht ja Münchenist 11. koht. Sel aastal on maratoni stardinimekirjas 43 eliitjooksjat.